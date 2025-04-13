Российские силы возобновили более типичную схему ударов по Украине в конце марта и начале апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные отчета Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, в течение последних недель россияне откорректировали тактику ударов на большие расстояния.

"После временного всплеска размеров ударных пакетов большой дальности в середине февраля и в начале марта 2025 года, в конце марта и в начале апреля, российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине февраля и начале марта российские войска наносили значительно более мощные удары. Однако в течение последних недель армия РФ наносила удары, более похожие на те, что наблюдались в январе и начале февраля, несмотря на использование меньшего количества ракет.

Однако агрессор возобновил ежедневные удары.

"Армия России ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия "Шахед" сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска считают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону", - уточняется в отчете.

Напомним, в конце марта СМИ писали, что российские войска начали использовать новую тактику для атак "Шахедами" по Украине.

Война в Украине идет 1145-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.