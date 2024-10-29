Войска РФ изменила тактику ударов по объектам энергетики, чтобы попытаться отрезать от электроснабжения всю левобережную Украину.

Об этом написал журнал Forbes.

В последнее время россияне прицельно обстреливают энергообъекты Сумской области, из-за чего вчера утром отключали свет в регионе и соседней Полтавской области. Притом чаще они бьют не по высоковольтным подстанциям "Укрэнерго", как раньше, а по распределительным подстанциям облэнерго. Эти объекты меньше защищены и их дольше чинить, поскольку нет запаса оборудования и специалистов, сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Из-за предыдущих обстрелов восточные области Украины - Харьковская, Полтавская и другие - стали зависимы от передачи электроэнергии с Правобережья. По мнению Харченко, РФ пытается перерезать этот транзит и изолировать целый регион.

Транзитных линий, которые проходят через Киевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, не хватает, потому что они не рассчитаны на столь большие объемы передачи электроэнергии. "Укрэнерго" пытается решить эту проблему строительством новых линий, сообщил источник в компании.

Еще одна возможная цель РФ – обесточивание нефтегазодобывающей промышленности, как считают эксперты. В Полтавской области сосредоточено более 30% всех запасов газа Украины.

Ранее в Украине заявили, что россияне не отказались от планов ударить по подстанциям украинских АЭС.

А власти Запорожской области призвали жителей готовиться к полному отсутствию света зимой.