Через две недели из-за похолодания в Украине могут возобновить отключения света.

Такой прогноз в эфире "Новини.LIVE" дал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Насколько мы близки к отключениям? Близки. Вот фактически еще две недели, и я думаю, можно говорить о том, что в Украине будет расти потребление электроэнергии, потому что отопительный сезон. Нагрузка пойдет на электроэнергию, имеются в виду обогреватели, и тогда действительно могут быть уже ограничения", — сказал Корольчук.

Он добавил, что длительных отключений электроэнергии до 12 часов не должно быть, пока температура не опустится до -5 днем и -10 ночью.

"Не такие значительные, нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов, как прогнозировали. Но пока не начнутся морозы, где-то ночью до минус 10, а днем стабильная температура минус 5, тогда мы не увидим тех 12 часов. А при такой картине да, тогда могут начаться отключения более длительные. В разных регионах будет по-разному", — отметил эксперт.

Между тем РФ продолжает бить по объектам энергетической инфраструктуры, после чего в разных населенных пунктах пропадает свет.

В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.