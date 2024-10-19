На Черниговщине и Сумщине после ударов по энергообъектам отключили свет
В Сумской и Черниговской областях после ударов по подстанциям ввели аварийные отключения света.
Как сообщает Минэнерго, в Черниговской области "в результате обстрелов подстанции возникло возгорание, которое было ликвидировано, работы продолжаются".
В Сумской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, обесточивались бытовые и промышленные потребители.
Ранее удары по этим регионам подтверждали областные администрации как Сумской области, так и Черниговской.
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