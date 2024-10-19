В Сумской и Черниговской областях после ударов по подстанциям ввели аварийные отключения света.

Как сообщает Минэнерго, в Черниговской области "в результате обстрелов подстанции возникло возгорание, которое было ликвидировано, работы продолжаются".

В Сумской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, обесточивались бытовые и промышленные потребители.

Ранее удары по этим регионам подтверждали областные администрации как Сумской области, так и Черниговской.

Также сегодня утром по Украине осуществлялась атака крылатыми ракетами. О её последствиях мы сообщим дополнительно.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Прорыв обороны в Часове Яре, Запад критикует "план победы", Путин поддержал китайско-бразильский план — главные итоги в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.