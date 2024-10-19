Россияне ночью нанесли массированный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды". Об этом сообщает ОВА.

Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов, ранения получили семь человек.

Власти уточняют, что на местах прилетов работают необходимые службы. Создан штаб по ликвидации последствий атаки.

Также сегодня утром по Украине осуществлялась атака крылатыми ракетами. О ее последствиях мы сообщим дополнительно.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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