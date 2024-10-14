Если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, а если пять лет – мобилизуют женщин.

Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал журналист Виталий Портников.

"Я уже неоднократно говорил: будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет – будут призывать женщин", – сказал он.

Портников также дал комментарий по поводу последних рейдов ТЦК по концертам, ресторанам и ТРЦ.

"Нужно понимать, что с развитием войны это все будет жестче становиться. Надо объективно это понимать: если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация", – считает журналист.

Напомним, ранее Портников заявлял, что реальный выбор, который стоит сейчас перед украинцами, - это либо остановка (заморозка) войны сейчас, либо передача ее следующему поколению в горячей фазе.

Мы анализировали, почему начиная с конца прошлой недели в городах Украины активизировались облавы ТЦК.