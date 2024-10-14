С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК. Это, пожалуй, самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации с момента начала войны.

"Страна", поговорив с источниками в ТЦК и в Минобороны, выяснила, что это означает и с чем связано.

Прежде всего нужно различать два процесса.

Первый – "показательные выступления" ТЦК на концертах, в ночных клубах и в ресторанах. Они, как мы уже писали, носят в основном информационно-пиарный характер и призваны показать армии и обществу, что неприкасаемых нет. В реальности же, как говорят источники "Страны", эффект для пополнения армии от подобных мероприятий мизерный: в основном "бусифицированные" таким образом мужчины откупаются. Причем военкомы благодаря подобным рейдам снимают "двойную кассу": "обилечивают" и задержанных, и заведения. Таксы за то, чтобы ТЦК не беспокоили клиентов ресторанов и ночных клубов, существовали всегда. Но сейчас о прежних "откупных" по команде сверху было приказано забыть. Однако это не значит, что не будет новых договоренностей. Они будут, только уже дороже.

Однако, как говорят источники, эти "показательные выступления", хотя и привлекают всеобщее внимание, тем не менее носят вспомогательный характер. Их задача - обеспечить пиар-прикрытие второму и главному процессу: резкой активизации уличной мобилизации и облав по всем местам скопления людей, включая рынки, торговые центры и любые массовые мероприятия.

Причина такой активизации – тотальный (до 70%) срыв планов мобилизации.

"Официально заявляется, что после принятия закона о мобилизации ее темпы выросли чуть ли не в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах плюс-минус 50%. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. Прохождение ВВК стало в большинстве случаев абсолютной формальностью. Это и дало прирост. Но с сентября пошел сильный спад. Кроме того, закон об ужесточении мобилизации пока не дал особого эффекта. Основная надежда была на то, что обновят свои данные люди, которые не имеют права на бронь и отсрочку. Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придет повестка, то прятаться не станут. Но реальность оказалось иной. Во-первых, большинство обновивших свои данные имеют либо бронь, либо право на отсрочку. Во-вторых, тем, кто обновили свои данные, но не имеют брони или права на отсрочку, повестки начали массово рассылать лишь недавно. Но тот опыт, который уже есть, показывает, что процент добровольной явки очень небольшой. Есть подозрение, что многие просто указывали фейковые адреса. В-третьих, начало очень быстро расти число забронированных работников, которое уже достигло полутора миллиона человек. На брони возник свой рынок по "откосу" от мобилизации, альтернативный взяткам в ТЦК или во МСЭК. На предприятия, имеющие право на бронь, люди устраиваются за деньги, выплачивая их руководству. В ответ на эти проблемы было принято три решения. Первое – активизировать рассылку повесток. Второе – начать аудит предприятий, которые бронируют сотрудников. Третье – начать массовые уличные облавы с целью выявить тех, кто данные не обновил и массово забирать их в ТЦК с последующей мобилизацией. Это и причина того, что сейчас происходит на улицах", - говорит источник из сферы ТЦК.

Но, по его мнению, эффект от рейдов ТЦК очень низок из-за тотальной коррупции – даже если человека забрали на улице, у него есть возможность выйти за деньги.

"Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из бусика сразу, еще до прибытия в ТЦК – это стоит около тысячи долларов. Половину от этой суммы нужно сдать начальству после рейда, если утаишь деньги – рано или поздно сдадут свои же и тогда уже тебя задержат на взятке. Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса – уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно как гарантию того, что снова не задержат. В итоге остаются лишь самые неплатежеспособные и без связей. Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных", - говорит источник.

Но даже с теми, кого все-таки удалось мобилизовать, есть много проблем.

Из-за снижения требований по здоровью годными к службе признают мужчин с хроническими заболеваниями и даже алко- и наркозависимых.

"Потом происходит так: в учебку привозят больного астмой, диабетом или хромого парня, который не сможет пробежать более пяти метров, или откровенного наркомана или алкаша. Начальник учебной части наотрез отказывается принимать такого в подразделение, так как если он возьмет к себе больного или наркозависимого, то проблемы будут уже у него. Больной может умереть в учебке, наркоман продолжит колоться или употреблять соли. При этом есть доступ к боевому оружию, могут быть различные залеты - от суицида до разборок в казарме со стрельбой. Но даже если этого не случится, потом, после учебки, "инвалидов", как называют хронически больных в войсках, и наркоманов с алкашами все равно откажутся брать на службу в боевое подразделение, их командирам тоже такое "счастье" даром не надо. "Инвалиды" небоеспособны. А воевать нужно реально, людей не хватает катастрофически. Поэтому "инвалидов" потом возят неделями по разным областям, буквально уговаривают забрать их в учебки. Правда, в последние два месяца такой контингент все же начали забирать и в учебки, и в боевые подразделения из-за усилившейся нехватки людей. В учебках их не тренируют и не учат ничему. Чаще всего они выполняют какие-то хозработы. Потом, после трех недель такой условной подготовки, их отправляют в самые обескровленные бригады на самых жестких участках фронта – командиры бригад просто поставлены перед фактом отсутствия выбора и необходимостью хоть кем-то закрывать дыры на позициях. Поэтому "инвалидов" сразу кидают на ноль", - рассказывает о том, что происходит после мобилизации, один из украинских офицеров.

Источники в военных кругах говорят, что в связи с проблемами с пополнением армии вновь активизировались разговоры о снижении возраста мобилизации (сейчас нижний порог составляет 25 лет). Но, по их словам, политического решения пока не принято. Власти пока еще ожидают эффекта от уличных облав и массовой рассылки повесток. Кроме того, в целом они хотят понять, какая будет дальнейшая стратегия войны или ее завершения, исходя из итогов выборов в США, а также исходя из общей ситуации на фронте. Но если будет ясно, что война затягивается надолго, вопрос о снижении возраста может быть поставлен на повестку дня.