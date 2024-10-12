В областных центрах Украины продолжаются массовые мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, публикуя кадры, снятые местными жителями.

На одной из записей видны несколько десятков людей в камуфляжной форме, выходящие на автомобильную стоянку курорта Буковель. Пользователи утверждают, что на видео запечатлен рейд ТЦК. Пока других подтверждений этому нет.

Кроме того, рейды военкомов прошли по торговым центрам Одессы и Кривого Рога. Фигуры в военной форме попали на кадры в проходах между павильонами и на эскалаторе.

В Киеве в торговый центр "Проспект" тоже нагрянули сотрудники ТЦК, а также полиция.

То есть рейды по публичным местам продолжаются.

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