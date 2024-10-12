Харьковчанин, который сейчас живёт во Львове, заявил, что его насильно забрали и избили военкомы. При этом он студент и имеет право на отсрочку.

Подробно детали происшествия молодой человек изложил в видеообращении, причем перед камерой он предстал с большой гематомой под глазом.

"8 октября около 17:00 на улице Шептицкого меня остановили сотрудники ТЦК и полиции. Никто не представился, не показал удостоверения. Я представил все свои документы, в том числе студенческий билет. Под предлогом необходимости прохождения ВВК меня посадили в бус и привезли в Галицко-Франковский ОРВК. Сел в бус, потому что верил, что я сразу скажу о том, что я студент, и меня отпустят. Но сказать ничего я не успел. Когда меня привезли в комиссариат, я вошел в кабинет, где сидели два человека (тоже похищенные призывники) и "прапорщик", имя и фамилию которого я скоро узнаю. Сразу нам приказали сдать им телефоны, на что я отказался и поначалу получил угрозу: "Не отдашь сам – силой заберем". Мне позвонила мать, и я хотел взять трубку, но снова прозвучал приказ сдать телефон немедленно. Я снова отказался, после чего прапорщик попытался силой забрать телефон. Я не отдавал, и потом прозвучала команда "Работаем!" и в кабинет вбежал лысый мужчина в форме, который стал бить меня по голове. Меня повалили, продолжали избивать, я отпустил телефон, встал и получил ещё удар в голову. Затем пошли угрозы сразу отправить "на мясо" и т.д. После чего я наконец-то сказал, что я студент. Риторика сразу поменялась, потому что есть разница, когда ты бьёшь не защищенного человека и студента. Я прошел ВВК, после чего вернулся в здание Галицко-Франковского ОРВК. Те, кто меня избивал, пытались оправдаться тем, что у них по пять контузий. Они убеждали меня в том, что это я их спровоцировал. Рассказали, что можно в документах написать, что это я напал на них, и нет смысла это зверство выносить в свет. В конце концов мне удалось выйти, но представьте, сколько таких случаев, когда не удалось. Из 13 человек только я вышел, потому что я студент. Остальные ребята утром поехали на полигон", — рассказал свою историю студент.

Комментария ТЦК по поводу этого инцидента пока нет.

Напомним, недавно в Полтаве у блогера Николаса Кармы возник конфликт с военкомом.

Ранее мы писали, как в Ужгородском ТЦК избили и унизили ветерана.