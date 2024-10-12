Суд отменяет большинство штрафов, выписанных ТЦК по новым правилам мобилизации - Опендатабот
В большинстве случаев суд отменяет штрафы ТЦК, выписанные по новым правилам мобилизации.
Такие данные приводит сервис "Опендатабот".
За 5 месяцев с момента введения в действие новых норм в судебном реестре удалось найти по меньшей мере 314 дел об отмене штрафов. С каждым месяцем их становится все больше: 32 - в июле, 90 - в августе, 148 - в сентябре.
Основные причины отмены штрафов:
- несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;
- отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;
- штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.
С начала года на принудительное исполнение передано почти 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета.
Ранее адвокат рассказывал, что украинские суды отменяют большую часть штрафов, наложенных ТЦК в связи с нарушениями законодательства о мобилизации. По его словам, сейчас очень часто выписывают штрафы и слушается очень много связанных со штрафами дел, при этом доля выигранных у ТЦК дел по поводу взыскания штрафов составляет 88%.
Также СМИ писали, что в Верховной Раде хотят упростить условия наложения заочных штрафов от ТЦК.