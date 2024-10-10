Демобилизация 18-25 летних военных невозможна без их замены. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает "Еспресо".

"Мы не можем просто демобилизовать их, надо понимать, кто придёт на их место. Потому что просто демобилизация – это обвал отдельных участков фронта", – заявил Стефанчук.

Напомним, что мобилизацию парней младше 25 лет накануне законодательно запретили. Но документ пока не подписан президентом и не вступил в силу.

Ранее Сухопутные войска выдали директиву, запрещающую ТЦК принудительную мобилизацию мужчин младше 25 и старше 49 лет. Теперь же этот запрет утверждён на законодательном уровне.

Напомним, что недавно секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинской власти придется пойти на снижение мобилизационного возраста в случае, если в РФ будет объявлена новая волна мобилизации.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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