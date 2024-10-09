Верховная Рада приняла в целом законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин 18-25 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп отмечает, что демобилизация этим документом не прописана.

Ранее Сухопутные войска выдали директиву, запрещающую ТЦК принудительную мобилизацию мужчин младше 25 и старше 49 лет. Теперь же этот запрет утвержден на законодательном уровне.

Напомним, что недавно секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинской власти придется пойти на снижение мобилизационного возраста в случае, если в РФ будет объявлена новая волна мобилизации.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Паблик Deep State сообщал, что россияне за сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. К востоку от Курахово российские войска продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате поселка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. Украина этого не подтверждала.

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