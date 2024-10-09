В среду, 9 октября, в Украине идет 959-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

9 октября

11.52 Дым в Днепре после взрывов.

11.45 Forbes опубликовал статью об угрозе мятежа в Украине и других возможных негативных последствиях заключения мирного соглашения по формуле "НАТО в обмен на территории".

По оценке автора статьи, Мелика Кайлана, этот план несёт большие риски для Украины и лично для Зеленского.

"Зеленского вынуждают временно уступить оккупированные территории в обмен на обещания вступления в НАТО. Когда процесс начнется, ультранационалистические элементы в армии восстают и устраивают переворот против Зеленского за то, что он "сдал" Донбасс и Крым. Запад резко осуждает это, тем самым отталкивая военных путчистов. Путин наводняет украинские СМИ пропагандой о предательстве Запада, недостаточной и медленной поддержке Украины, о готовности Запада использовать Украину как марионетку, а также критикует Зеленского за централизацию власти", - пишет Кайлан.

Отметим, что подобные рассуждения не новы, однако выводы эти очень спорные. Куда больше политических рисков для Зеленского несёт долгая война на истощение. Особенно, если она будет сопровождаться дальнейшим отступлением ВСУ на фронте, большими потерями, энергетическими и экономическими потерями, а также ростом коррупции. В то же время далеко не факт, что окончание войны по линии фронта приведет к серьёзным внутренним потрясениям и к свержению Зеленского. Подробнее это мы анализировали здесь.

11.37 Россия угрожает ударить по Западу в ответ на применение западного дальнобойного оружия по ее территории.

«Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов», — заявил замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.

Как может ответить РФ, мы разбирались здесь.

11.36 Сообщают о новых взрывах в Днепре.

11.20 Взрывы в Запорожье.

11.19 Главнокомандующий американской армии в Европе Крис Каволи передал Конгрессу список оружия, которое есть у США, но еще не было передано Украине, хотя могло бы ей помочь, пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в него вошли дальнобойные ракеты JASSM для F-16, способные поражать цели на расстоянии до 370 км, и сеть обмена данными Link 16, которая обеспечивает бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Список был представлен Конгрессу в начале прошлого месяца. Он вошел в секретный отчет о стратегии администрации Байдена по Украине.

Список Каволи не объясняет, почему США не предоставили эти системы. Источник говорит, что JASSM бесполезны для Украины, если она не достигнет превосходства в воздухе, а Link 16 Штаты не хотят давать, опасаясь, что натовская технология попадет в руки россиян.

11.16 Сообщают о взрывах в Днепре. Воздушные силы заявляли о ракете в направлении города.

10.58 Рада приняла в целом законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин 18-25 лет, сообщает нардеп Гончаренко.

И отмечает, что демобилизация этим документом не прописана.

Ранее Сухопутные войска выдали директиву, запрещающую ТЦК принудительную мобилизацию мужчин младше 25 и старше 49 лет. Теперь же этот запрет утвержден на законодательном уровне.

10.46 Новые кадры повреждений в Черноморске, который ночью атаковали дроны.

10.35 Большинство членов НАТО против вступления Украины, потому что не хотят спровоцировать войну блока с РФ, выполнив пятую статью о коллективной обороне.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Сийярто.

Он считает, что некоторые страны не говорят Украине честно, "что они думают и какова их реальная позиция".

Говорит, эту позицию он донес до главы МИД Украины Сибиги на прошлой неделе.

Ранее Эрдоган также говорил, что США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины.

9.53 В Брянском МЧС подтвердили взрывы на складе боеприпасов.

Пишут о «ЧС муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов».

9.45 В Брянской области РФ около Карачева поражен склад с боеприпасами, заявляет глава "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Коваленко.

В сети появились видео, свидетельствующие о масштабной детонации.

Пишут о пожаре на 67-ом арсенале, где хранятся снаряды из КНДР и КАБы.

Местные паблики пишут, что сирена и взрывы звучали с двух часов ночи.

Утром в Минобороны заявили, что сбили 24 беспилотников над территорией Брянской области.

Однако поражение склада БК российские власти не подтверждали.

9.40 Три баллистические ракеты атаковали Полтавскую область, повредив промышленный объект, сообщает ОВА.

Воздушные силы сообщали, что все три «Искандера» сбить не удалось.

9.30 Украинские военные паблики в понедельник написали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области - со стороны захваченной Васильевки.

Каменское находится практически на линии фронта в западной части Запорожской области. Через него проходит кратчайший путь в само Запорожье (30 километров).

Украинские телеграм-каналы сообщали, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты. Карта Deep State не фиксирует изменения линии фронта на этом участке (карта 1).

При этом, по той же карте, часть города к югу от реки Янчекрак под контролем РФ.

Паблики приводят заявление одного из бойцов третьего полка ССО, участвовавшего в отражении атаки. Он заявил, что в Каменском у россиян был «тяжелый провал».

В то же время российские паблики утверждают, что у армии РФ в Каменском было продвижение, как и в соседнем селе Плавни.

Также они заявляют, что штурмовые группы РФ смогли закрепиться в Каменском на северном берегу реки Янчекрак и расширили там зону контроля около дамбы (карта 2 и 3). Украина этого не подтверждала.

Тем не менее, активизация на стратегически важном участке фронта явно наблюдается (о значении запорожского направления для хода войны мы писали здесь).

Другой вопрос, является ли это подготовкой к крупному наступлению, либо же только разведкой боем и попыткой улучшить свои позиции на переднем крае.

8.51 Власти Одесской области сообщают об очередной атаке беспилотников на Черноморск.

Заявляют о пяти пострадавших. Пострадала многоэтажка, также загорелось недостроенное здание.

В Черноморске россияне часто атакуют расположенный там крупный морской порт.

8.23 За эту ночь со стороны Курской области по Украине было три удара ракетами "Искандер" (либо северокорейской KN).

Об этом сообщают Воздушные силы. Ракеты сбить не удалось, при этом были уничтожены почти все "Шахеды" (как утверждается, 21 из 22-х).

7.58 Россия заявляет о сбитии 47 украинских беспилотников этой ночью. Из них 24 над территорией Брянской области, а 12 - над Азовским морем.

Украинские паблики пишут, что в Брянской области был прилет по военному складу в Карачеве. Российские источники и власти этого не подтверждали.

7.47 Из-за отсутствия Байдена и Блинкена Пентагон может перенести встречу в формате "Рамштайн" в Германии, запланированную на 12 октября.

Об этом сообщила представитель военного ведомства США Сабрина Сингх.

«Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по обороне Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", - отметила пресс-секретарь Пентагона.

На вопрос, планируют ли перенести заседание «Рамштайна», Сингх ответила, что это сейчас обсуждается. «Мы только сейчас это выясняем», - заявила она.

Напомним, на этой встрече Зеленский планировал презентовать "план победы" лидерам стран НАТО.