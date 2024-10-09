Анализируем итоги 959-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне существенно продвинулись на ряде направлений за минувшие сутки.

При этом отмечается серьезное усиление активности РФ на стратегически важном запорожском направлении.

Так, впервые за долгое время у россиян есть успехи под Работино в Запорожской области. Там было существенное продвижение широким фронтом в сторону Новоданиловки, где летом 2023 году контрнаступали ВСУ.

А, западнее, около Каменского, россияне с понедельника, как мы уже писали, ведут атаки со стороны захваченной Васильевки.

Каменское находится практически на линии фронта в западной части Запорожской области. Через него проходит кратчайший путь в само Запорожье (30 километров).

Украинские телеграм-каналы сообщали, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты. Карта Deep State не фиксирует изменения линии фронта на этом участке. При этом, по той же карте, часть города к югу от реки Янчкерак, под контролем РФ.

Украинские паблики приводят заявление одного из бойцов третьего полка ССО, участвовавшего в отражении атаки. Он заявил, что в Каменском у россиян был "тяжелый провал".

В тоже время, российские паблики утверждают, что у армии РФ в Каменском было продвижение, как и в соседнем селе Плавни.

Также они заявляют, что штурмовые группы РФ смогли закрепиться в Каменском на северном берегу реки Янчекрак и расширили там зону контроля около дамбы. Украина этого не подтверждала.

Тем не менее, активизация на стратегически важном участке фронта явно наблюдается.

Мы уже писали, что направление на Запорожье и Днепр - это самый важный участок фронта с точки зрения стратегического значения для хода войны, так как если россиянам удастся захватить эти два города, то логистика ВСУ на половине всей линии фронта будет разрушена. Кроме того, у РФ появится возможность создать плацдарм на правом берегу Днепра. Не говоря уже о том, что это густонаселенные ведущие промышленные центры страны.

Другой вопрос, является ли нынешняя активность россиян подготовкой к крупному наступлению, либо же только разведкой боем и и попыткой улучшить свои позиции на переднем крае. Хотя попытка, как уже заметно, идет сразу в двух местах, а также на восточном участке южного фронта - в районе Угледара и Великой Новоселовки, где россияне, как подтверждает Deep State, продвинулись в Золотой Ниве (миноброны РФ заявляло вчера, что село захвачено). Также россияне наступают и к северу от Угледара.

Второе направление - Торецк. Там российские войска продвинулись в центре города и южнее захватили микрорайон "Нахаловка".

Российские паблики вчера сообщали, что захвачена шахта "Центральная", что предопределило оставление Нахаловки. Украинское командование прямо этого не подтверждает, но говорит, что бои идут в центре.

На Покровско-Кураховском у РФ продвижение около Цукуриного в сторону Вознесенки.

Бывший заместитель секретаря СНБО, экс-генерал Сергей Кривонос охарактеризовал ситуацию на фронте для ВСУ как "полная ж@па".

"Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", – сказал Кривонос экс-нардепу Бориславу Березе в видеоблоге на YouTube.

По его словам, российская армия "усиленно формирует штурмовые подразделения, и на многих участках, за счет этих штурмовых подразделений, которые перебрасываются из других частей, объединяя такие группы, они, четко понимая, где слабые места, пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием украинская армия".

При этом Кривонос считает, что в ВСУ кадровая ситуация – катастрофическая.

"То, что власть говорит одно, а на фронте совсем другое - это уже не первый день, не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать", – заявил Кривонос.

К обстрелам. Сегодня россияне нанесли удар тремя "Искандерами" по Полтавской области. Попали по инфраструктуре, заявили власти региона. Также были прилеты дронов по Черноморску Одесской области, где расположен крупный морской порт (удары по портам идут активно последние несколько дней).

ВСУ же поразили очередной склад боеприпасов на территории РФ. После налета беспилотников на Брянскую область в одном из населенных пунктов началась детонация.

"Рамштайна" не будет

Вчера стало известно из СМИ, а сегодня подтвердилось официально, что президент США Байден не поедет на "Рамштайн" - встречу по Украине, которая должна была состояться в Германии 12 октября.

Более того, туда не поедет ни госсекретарь Блинкен, ни вице-президент Камала Харрис. После чего, по данным СМИ, встречу отменили и перенесли на неопределенный пока срок. Правда, Зеленский все равно полетит в Германию, чтоб представить "план победы" Шольц. Но, понятно, что без Байдена никаких ключевых решений приниматься там не будет.

В США заявили, что руководство страны остается ввиду престоящего урагана "Милтон", который грозит масштабными затоплениями. Правда, в эту схему немного не укладывается фигура Блинкена, который к ураганам не имеет никакого отношения. Да и главы Пентагона Ллойда Остина.

Для Киева это крайне негативный поворот. Встреча в "Рамштайне", где должны были собраться все лидеры крупнейших стран-доноров Украины , уже несколько недель преподносилась Банковой как судьбоносная. В Офисе президента от нее ждали подвижек по "плану победы" - а именно, по "дальнобою" и по движению в НАТО.

Но теперь этот вопрос снова откладывается - как его отложили ранее, во время визита Зеленского в США, где он уже презентовал свой план Байдену и Харрис.

С чем это может быть связано?

Самая очевидная причина - предвыборная кампания в США. На фоне надвигающегося урагана с большим количеством предполагаемых жертв, отъезд президента для обсуждения далекой Украины стал бы "подарком" Трампу. Республиканец не упустил бы случая упрекнуть Байдена (и попутно Харрис) за пренебрежение интересами Америки.

Тема Украины и так достаточно болезненна для кампании Харрис, она пытается ее не затрагивать. И, по одной из версий, именно поэтому Байден не дал Украине разрешения на "дальнобой" - чтобы не подыгрывать риторике Трампа о том, что Белый дом "провоцирует третью мировую войну".

И с этой точки зрения отмена поездки понятна.

Другой вопрос - что эта отмена была довольно резкой, без объявления новых сроков встречи. И с этой точки зрения создается впечатление, что Байден воспользовался возможностью избежать обсуждения украинских вопросов, на которые у него, вероятно, пока нет ответов.

Как бы то ни было, эта ситуация показала, что по крайней мере до конца американских выборов Украина отходит для Белого дома на второй план. И резких движений по войне Байден, судя по всему, постарается не делать.

Когда второй "саммит мира"?

Из Украины сегодня снова пошли заявления о необходимости провести второй "саммит мира" - уже с участием России.

Посол Украины в Турции заявил Reuters, что мероприятие хотят провести до конца года. В ноябре, как ранее сообщили в ОП, это сделать уже не успеют. То есть, судя из слов посла, Киев нацеливается на декабрь.

При этом посол Василий Боднар исключил возможность прямых двусторонних переговоров Киева и Москвы на этом мероприятии.

"Мы не говорим здесь о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России. Международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка. Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором также будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут вестись через третьих лиц. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", — заявил Боднар на брифинге в Анкаре.

По его словам, Турция будет "важным посредником".

Позже заявление сделал Зеленский. Он сказал, что рассчитывает закончить войну в 2025 году и что ситуация на поле боя создает такую возможность.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", – сказал президент Украины, находясь в Хорватии.

Правда он не уточнит, в чем именно нынешняя ситуация на поле боя, когда украинская армия отступает на многих участках фронта, способствует прекращению войны в следующем году.

По его словам, в ноябре Украина планирует подготовить "формулу мира", которую вынесут на обсуждение второго саммита. "В ноябре оно будет уже все готово, со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира", - заявил Зеленский.

По его словам, заставить Россию выполнить эту формулу должен его "план победы" (который, напомним, западными партнерами пока не утвержден и вызывает, судя по статьям в СМИ, много вопросов).

Какие процессы сейчас происходят вокруг различных "формул" окончания войны, мы разбирались в материале "Единственная игра в городе".

Бронь поставил на стоп

Важная новость сегодня появилась по бронированию работников.

Кабинет министров приостановил бронирование от мобилизации.

Правительство решило остановить действие нынешнего порядка бронирования.

С 15 ноября власти планируют провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по результатам аудита должен получить Кабмин.

Органам власти сказано "до урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период". При этом, если будут выявлены нарушения при бронировании, то получивших бронь военнообязанных лишат права на отсрочку.

СМИ пишут, что бронирование было остановлено по распоряжению Зеленского, который возмутился быстрым приростом числа забронированных работников. Оно достигло уже полутора миллионов.

Бронирование, после того, как его процедура была несколько упрощена для предприятий, действительно стало одним из самых распространенных способов "откоса" от мобилизации. Как говорят источники в предпринимательской среде, на предприятия, которые получили право бронировать работников, стоит очередь из желающих. Причем нередко с руководителями предприятий люди договариваются за деньги, чтоб формально устроиться на работу и получить бронь.

Однако остановка бронирования и массовые проверки уже забронированных работников могут превратить жизнь большого числа компаний в ад. Речь будет идти не только о блокировании бронирования сотрудников, которые действительно необходимы для работы, но и в потенциальном вымогательстве проверяющих органов, чтоб дать положительное заключение по аудиту.

В любом случае, это показатель того, что процесс мобилизации идет в Украине крайне непросто и миллионы украинцев пытаются всеми способами ее избежать.