В последнее время в западных СМИ потоком идут статьи, в которых предлагается вариант остановки войны по линии фронта как единственной реалистичной цели.

Причем пишут, что и украинское руководство тоже уже склоняется к такому сценарию. Однако на официальном уровне Киев это категорически опровергает, заявляя о неизменности "формулы мира" Зеленского с требованиями выхода на границы 1991 года как главного условия прекращения войны.

Источники "Страны" в дипломатических кругах также подтверждают, что украинские власти, а также влиятельная "партия войны" на Западе, категорически против заморозки войны по линии фронта, настаивая на ее продолжении, так как считают, что Россию еще можно "истощить и дестабилизировать", а потому уверены, что время работает на Украину.

Правда, судя по резко участившимся публикациям о необходимости "смены концепции" в западных медиа, в США, Британии и ЕС далеко не все согласны с такой оценкой.

И эта разница во взглядах может иметь крайне серьезные последствия (как внутренние, так и внешнеполитические) для украинской власти, если она продолжит настаивать на войне "до победного конца", однако ход событий на поле боя приведет к дальнейшему ухудшению позиций ВСУ и, соответственно, к ухудшению (а не к улучшению) переговорной позиции. Уже сейчас тон публикаций в западных СМИ по отношению к Зеленскому становится все более критическим. Особенно после недавнего его визита в США, где он не смог решить основные вопросы, с которыми туда приехал.

При этом, естественно, большую роль будут играть и итоги выборов в США. Трамп настаивает на скорейшем окончании войны по линии фронта. Харрис, скорее всего, будет следовать в общем и целом прежней линии администрации Байдена. Однако вопрос в том, будет ли эта линия меняться.

Собственно говоря, частота призывов в СМИ определиться с новой концепцией окончания войны как раз и связана с приближением выборов. Не исключено, что западные элиты таким образом пытаются еще до ухода Байдена с поста президента утвердить обновлённую стратегию Запада в отношении Украины, чтобы новый президент не смог ее быстро "откатить" назад.

При этом, однако, единой позиции относительно того, какова может быть эта стратегия в Вашингтоне, в Лондоне и в ЕС пока нет. Если одни призывают вести дело к окончанию войны по линии фронта, то другие настаивают не только на продолжении войны, но и на поднятии в ней ставок: дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ и официально пригласить Украину ко вступлению в НАТО. Что может свести к минимуму вероятность любых результативных переговоров с Россией об окончании войны, даже если к власти придет Трамп с его обещаниями договориться с Зеленским и Путиным за 24 часа. Плюс риски прямого столкновения НАТО и РФ, угрозы по которым регулярно идут из Москвы.

Полярность этих двух позиций затрудняет принятие каких-либо решений, что видно уже сейчас.

Байден не решил ничего конкретного во время визита Зеленского. Потом были ожидания, что обсуждение стратегии пройдет во время визита президента США в Германию, где он должен был встретиться с лидерами Франции, Германии и Британии, а также вместе с Зеленским принять участие в заседании "Рамштайна". Однако вчера стало известно, что Байден решил перенести поездку из-за надвигающегося на США урагана. Было ли это реальной или чисто формальной причиной не ехать в Германию обсуждать новую стратегию по Украине, пока не ясно. Но очень показательно с точки зрения как нынешних приоритетов Белого дома (накануне выборов ураган во Флориде для Вашингтона важнее войны в Украине), так и очень больших сомнений относительно того, что далее делать Западу на украинском направлении.

Подробности - в статье "Страны".

После плана

Мы уже обращали внимание на многочисленные статьи в западных СМИ, посвященные ходу войны и закулисным переговорам о путях ее завершить или, напротив, эскалировать ради завоевания одной стороной преимуществ над другой. Часть этого процесса - несомненно обсуждения "плана победы" Зеленского, который он недавно представлял в США.

Как писала "Страна", этот набор предложений западным партнерам так и не был официально представлен, но, исходя из заявлений самого украинского президента, ключевым его пунктом было получение разрешения на использование дальнобойных ракет вглубь России.

Однако задумка не зашла американцам, которые так и не поддались давлению Киева. В свою очередь Москва заявила, что ответственность за удары дальнобойным оружием ляжет не только на Украину, но и на страны, ей эти ракеты поставившие. И РФ получит основание для применения ядерного оружия.

Американская администрация эти заявления восприняла, судя по всему, всерьез. Исходя из "сливов" прессе, Белый дом опасается прямого вовлечения США в конфликт в Украине, который, таким образом, может стать новой мировой войной с перспективой перерастания в ядерный конфликт.

К тому же в кругах демократов видят, что сама дискуссия вокруг "дальнобоя" используется кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом для атак на конкурентку-демократку Камалу Харрис и саму Демократическую партию. Трамп продвигает линию, что Байден и Харрис втягивают Америку в мировую войну.

Впрочем, была вероятность, что Зеленский попытается переубедить американцев и других сомневающихся 12 октября на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии. Причем лидеры США, Великобритании, Франции и Германии должны были собраться еще накануне вместе 10 октября. И тема Украины там должна была быть одна из главных.

Но вчера стало известно, что Байден и Блинкен в эти даты в Германию не приедут из-за бушующего урагана. Таким образом, "подвисшие" вопросы по ракетам и "плану победы" остаются пока "висеть" и дальше. Не исключено - что до выборов президента США.

Тем временем западная пресса пишет о "разочаровывающем" визите Зеленского в Америку. Британская The Times пишет, что американцы "отправили" украинского президента с обещанием дополнительной помощи в размере 2,4 миллиарда долларов, но "он не получил разрешения на использование ракет большей дальности против целей на территории России, не говоря уже о гарантиях будущей помощи и членства в НАТО, к которым он стремился". В целом план украинского президента, по мнению неназванного британского дипломата, выглядел как "список покупок, а не стратегия".

В свою очередь The New York Times утверждает, что "звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме" и он получает в Штатах все "более сдержанный прием". И это, мол, может иметь "серьезные последствия для будущей военной помощи Украине со стороны США".

Украинский президент к тому же оказался втянутым в предвыборные склоки между Демократической и Республиканской партиями. Возможно, в силу этого его встречи с законодателями из обеих палат были малочисленными и непубличными. Это "напоминает о трудностях, с которыми может столкнуться Зеленский, если республиканцы полностью возьмут под контроль Конгресс или если Дональд Трамп, противник вооружения Украины, победит на выборах", пишет издание.

The Washington Post констатирует, что попытка Зеленского протащить "план победы" "не произвела резонанса в Вашингтоне". А "качели Зеленского в США усилили тревожное подвешенное состояние". Дальнейшая западная - прежде всего американская - поддержка Киева под вопросом. Кроме того, "внимание к войне в Украине исчезает с новой эскалацией на Ближнем Востоке".

"Украина определенно не в числе главных проблем США прямо сейчас", - заявили изданию собеседники в Украине.

При этом WP утверждает, что Запад готов взамен обсудить с Украиной некое ее сближение с НАТО.

"Страны НАТО рассматривают способы предоставления Украине более конкретных шагов для будущего членства в Альянсе", - сообщает издание со ссылкой на западного дипломата. Но уточняется, что вряд ли речь будет идти о каких-то срочных шагах, которые просит Киев (а это якобы вступление по ускоренному графику).

Французское издание L'Express, анализируя заявления украинского президента, связанные с "планом победы", полагает, что Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам и повышает на них голос. Скопившееся недовольство нежеланием Запада идти навстречу Киеву прорвалось. Зеленский публично обвинил союзников в "затягивании" поставок оружия и разрешения на ракеты большой дальности для Украины. Речь идет о "куске" из выступления Зеленского на совместной с новым генсеком Альянса Марком Рютте пресс-конференции в Киеве 3 октября. По словам украинского президента, Киев нуждается "в достаточном количестве и [достаточного] качества оружия - дальнобойного оружия", в том числе с которым партнеры, на его взгляд, "тянут".

По всей видимости, украинский президент также снова требует от западных союзников помощи с новыми комплексами ПВО и участия в защите украинского неба.

"Совместное сбитие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских ракет, от сбития иранских "шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе - это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору", - заявил Зеленский.

Это он потом повторил другими словами в вечернем обращении к украинскому народу. Столь откровенные заявления - особенно на фоне дипломатически "расплывчатых" комментариев Рютте - говорят, вероятно, об отсутствии прогресса в дискуссии по вопросам и "дальнобоя", и поддержки с ПВО. Зеленский счел нужным не сдерживаться, на что западная пресса обратила внимание.

К слову, это не единственный пример, когда западная пресса описывает проявления раздражения Зеленского по поводу некоторых нюансов западной политики в отношении Украины. Так, до истории с "планом победы" частой темой была недостаточность усилий Украины в борьбе с коррупцией, что называлось "постоянной угрозой для дополнительной экономической и военной помощи" Киеву.

В команде власти негласно говорят, что к такому доводу союзники прибегают для давления на украинское руководство, когда то с чем-то не согласно с Западом. Зато публикации служат признаком, что "барометр" взаимопонимания Киева и партнеров падает.

Схема "НАТО в обмен на землю"

Тем временем в западных СМИ не только скептически оценивают итоги визита Зеленского, но и говорят, что прежняя его стратегия "войны до границ 1991 года" требует пересмотра.

В качестве замены ей предлагается формула "остановка войны по линии фронта и принятие оставшейся под контролем Киева части Украины в НАТО".

В частности, об этом говорится в недавней статье Financial Times. Речь в ней идет о том, что якобы союзники Украины между собой и даже с Киевом начали обсуждать вариант урегулирования конфликта путем остановки войны по линии фронта и приема подконтрольной Киеву части страны в НАТО (причем гарантии безопасности Альянса будут распространяться только на подконтрольную часть). И это, возможно, "единственная игра в городе" (то есть единственный приемлемый для Украины вариант окончания войны), как сказал изданию некий западный дипломат, так как Запад не находит способов обеспечить полную победу Украины.

Причем, как утверждает Financial Times, в обсуждении такого варианта участвуют и украинские власти и он сейчас становится чуть ли не основным для Украины и Запада.

Уже после выхода статьи, наделавшей много шума, неназванный источник в Офисе президента в ответ на вопросы СМИ назвал ее "бредом", сказав, что Украина "торговать суверенитетом и территориями" не будет. А вообще "никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны".

Также несколькими днями ранее МИД Украины опровергал информацию, обнародованную в другой статье FT, что министр иностранных дел Андрей Сибига якобы обсуждает с западными коллегами вариант обмена территорий на безопасность для сохранившейся Украины.

Однако поток публикаций на данную тему не остановился.

Та же Financial Times опубликовала в понедельник редакционную статью, в которой написала, что в США и в "коридорах Киева" меняют цели войны и склоняются к переговорам с Россией об остановке боев по линии фронта.

"В Вашингтоне, некоторых западных столицах и коридорах Киева настроения меняются: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в статье.

При этом издание пишет, что пока "Киев не получает достаточной поддержки, чтобы достичь даже этой уменьшенной цели".

"Украина вступает в свою третью зиму войны, и настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке её войска теряют позиции перед неумолимым наступлением российских противников, хотя и ценой больших потерь для Москвы. С половиной разрушенной энергосистемы украинцам предстоит проводить часы в холодные месяцы без света и тепла", - описывает ситуацию FT.

Некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости военного поражения России, "пересматривают свои цели" на фоне обострения на Ближнем Востоке.

А "некоторые украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех захваченных Россией территорий".

Поэтому "за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, которую она оккупировала, хотя её суверенитет не признаётся, в то время как остальная часть страны получит возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим "зонтиком" Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена холодной войны".

В то же время газета пишет, что исходные предположения, на которых строится эта формула, несут в себе ряд проблем.

Прием Украины в НАТО "потребует масштабного и дорогостоящего развёртывания сил со стороны США и их партнёров — и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну".

"Второе предположение заключается в том, что президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но одной из заявленных целей Путина было предотвращение вступления Украины в НАТО. Также сомнительно, что у него есть стимул соглашаться на переговоры по обмену земель на мир, пока он верит, что его войска могут расширить свои успехи", - говорится в статье.

При этом издание призывает Байдена и западных лидеров резко увеличить поддержку Украины, приняв "план победы" Зеленского. Констатируется, что украинский президент "уехал ни с чем" из Штатов накануне.

Исходя из неизбежности переговоров, редакция FT призывает максимально усилить Украину - "чтобы укрепить позиции Киева перед возможным президентством Трампа или заложить фундамент, на котором Камала Харрис сможет строить свою политику, если она победит".

Похожую публикацию выпустило и агентство Bloomberg.

Там пишут, что Киев может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, хотя Зеленский продолжает публично настаивать на неизменности своего "мирного плана", приближение зимы в условиях конфликта и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев искать варианты.

"В условиях, когда измученная войной Украина приближается к третьей зиме, поддержка Запада демонстрирует признаки ослабления, а конца конфликту не видно, украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость эндшпиля, сообщили чиновники при условии, что их имена не будут названы, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями", - пишет издание.

Там также указывают, что "центральным элементом любых будущих переговоров будет членство Украины в НАТО - вопрос, который разделяет союзников Украины. По словам официальных лиц, на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение вступить в Альянс".

Правда, все западные источники признают, что среди членов НАТО нет единства относительно принятия Украины в Альянс даже с распространением гарантий только на подконтрольную Киеву часть. Значительная часть стран НАТО против любой формы членства Украины.

В то же время идут публикации иного плана, которые доказывают, что Украине нужно воевать дальше и у нее еще есть возможность одержать победу.

Так, обозреватель Times Марк Галеотти пишет, что ВСУ могут перейти в наступление в следующем году.

Он считает, что наступление пройдет "в широких масштабах с новой техникой, которую Украина получает, и бригадами, которые она формирует".

К этому наступлению Киев "также, вероятно, получит разрешение на использование американских ATACMS большей дальности и британских ракет Storm Shadow против военных целей на территории России".

Также автор пишет, что Украина не настроена "заключать сделку" по установлению "более реалистичных ожиданий" войны.

По мнению Галеотти, следующий год может стать более сложным для российской экономики и военной машины - из-за предполагаемого исчерпания запасов бронетехники, а также все более сложного набора добровольцев. Кроме того, будут возрастать экономические сложности, связанные с нехваткой рабочих рук.

Путин понимает эти вызовы и попытается "навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем нагрузка на его собственную систему станет слишком большой".

Также появились публикации и о том, что в случае остановки войны Украину ждет мятеж и свержение Зеленского.

В общем, в ответ на статьи, что нужно заканчивать войну по линии фронта, идут публикации, что Украине нужно войну продолжать.

Это в целом отражает дискуссию, которая идет относительно дальнейшей стратегии в войне.

В поиске варианта

Эксперты, опрошенные "Страной", также связывают оживление дискуссии на Западе о том, что делать с войной, с расхождениями во взглядах на возможное завершение конфликта.

"Запад по отношению к войне в Украине условно делится на два базовых лагеря: один можно назвать трампианским, второй - "демократическим", так как его основа Демпартия США. И какая-то часть элит пытается балансировать. И вот сейчас все больше людей с оглядкой на непрогнозируемость результатов выборов в США начинают встраиваться в риторику Трампа, вслед за ним призывая избегать эскалации, искать быстрые решения для конфликта в Украине. Это позволит им - в случае победы республиканца - быть с ним на короткой ноге, одной политико-эмоциональной волне. Есть в этом и влияние накопившейся усталости от войны, отсутствие каких-либо стратегий по ее завершению. "Демлагерь" долго не мог предложить какую-то модель с претензией на рабочую, но и нынешний вариант с перспективой вступления НАТО в случае фактического отказа от захваченных регионов тоже вызывает вопросы. Лагерь Трампа же предлагает, как там считают, "быстрое" решение (согласно предложению кандидата Трампа в вице-президенты Вэнса, план включает заморозку войны по линии фронта и нейтральный статус Украины - Ред.). При этом в обоих лагерях не верят, что возможны в ближайшее время поражение России и освобождение Украины до границ 1991 года, - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Зеленский же, который продолжает гнуть свою линию, вызывает у некоторых комментаторов СМИ из числа западных политиков желание его "уколоть", полагает эксперт. "На это, думаю, будет эмоциональная реакция украинского президента за кулисами, но перед публикой он будет держаться, чтобы не потерять западную поддержку Украины", - настаивает Бортник.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что Украину вряд ли будут принимать в НАТО частями.

"Есть понимание среди других стран-членов, что тогда (если НАТО объявит о намерении принять Украину - Ред.) Россия постарается сделать войну в Украине вечной", - комментирует Бондаренко "Стране".

Источник в дипломатических кругах сказал "Стране", что позиция украинской власти действительно заключается в неприятии любой формы территориальных компромиссов.

"Киев надеется на истощение российской армии в наступлении на Донбассе, видит перспективы наращивания украинские сил, а также неизбежность для России проведения мобилизации, которая может вызвать внутренние потрясения. Потому Зеленский считает, что время работает на Украину и ни на какие компромиссы не соглашается. В этом его поддерживает "партия войны" на Западе. Ее главные задачи сейчас - еще до выборов президента США добиться разрешения на дальнобойные удары по РФ, а еще до ухода Байдена с поста - официального объявления о будущем членстве Украины в НАТО. И то и другое резко увеличит напряжение между Россией и Западом, переведет войну на новый уровень эскалации, в том числе, возможно, и к грани прямого столкновения РФ и НАТО, а значит сведет к нулю вероятность договоренностей с РФ об окончании войны вне зависимости от того, кто победит на выборах в США. В этом контексте статьи в западных СМИ на тему "нужны переговоры об окончании войны по линии фронта, но для этого нужно дать разрешение на удары ракетами по России и официально пригласить Украину в НАТО", в реальности служат той же цели: продвинуть оба вопроса (удары "дальнобоем" и вступление в НАТО - Ред.) под видом, что это приближает переговоры и мир, хотя это как раз их сильно отдалит. Но на Западе действительно есть те, кто считает, что нужно как можно скорее останавливать войну по линии фронта, а вопрос по НАТО отложить на время после завершения войны. Это не только Трамп и Орбан, но и Шольц, и часть окружения Байдена. Их логика состоит в том, что это - единственный реалистичный из всех приемлемых для Украины вариантов окончания войны. Даже если Путин сходу на него не согласится, то у Запада и Украины будет возможность повлиять на него через Китай, Бразилию и Индию, которые также призывают к скорейшему прекращению боевых действий по линии фронта. Тем более что в российских элитах есть своя "партия мира", которая считает, что сама по себе фиксация территориальных завоеваний - это будет большая победа России. То есть такой вариант может быть вполне реализуемым, если Украина и Запад с ним согласятся. Если же Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". Когда или выигрываешь все, или проигрываешь все. Если ожидания истощения и дестабилизации России в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации. И это может иметь и для него крайне серьезные политические последствия", - говорит источник.