Один из главных идеологов правящей партии "Слуга народа", глава комитета по информационной политике Верховной Рады Никита Потураев поддержал вчерашние облавы ТЦК в ресторанах, ночных клубах, а также на концерте "Океана Эльзы".

"Я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах. Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - заявил Потураев.

Сегодня телеграм-каналы сообщают о массовых рейдах сотрудников ТЦК по ТРЦ и ресторанам во Львове и в Хмельницком.

Напомним, вчера вечером в столице Украины сотрудники ТЦК и полицейские провели облаву перед концертом группы "Океан Эльзы" в местном Дворце спорта.

Также вчера в Украине прошли массовые облавы ТЦК по ресторанам и ночным клубам в разных городах страны.