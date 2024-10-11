В столице Украины сотрудники ТЦК и полицейские провели облаву перед концертом группы "Океан Эльзы" в местном Дворце спорта.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры с инцидентами в ходе мобилизационных мероприятий.

По данным пабликов, около полсотни военкомов рассредоточились по территории и устроили массовую проверку документов у мужчин.

На одном видео полицейские силой ведут молодого человека в белой рубашке, который что-то говорит им и пытается сопротивляться. Находящиеся вокруг люди кричат правоохранителям "Ганьба!".

На других кадрах работники ТЦК вталкивают в микроавтобус задержанных ими мужчин.

Ещё на одном видео насильственной мобилизации после завершения концерта усаженного в автомобиль полиции мужчину пытается освободить его жена.

Ранее мы публиковали видео, где военкомы Ужгорода провели рейд по ресторанам и спортзалам.

Как заявляет журналист Виталий Глагола, в ходе мероприятий были выявлены рядовой и офицер из Одессы, самовольно покинувшие воинскую часть, а также инвалид второй группы, который "жал сотку" от груди в спортзале.

Также мы сообщали, что в Калуше мобилизовали музыкальный коллектив, приехавший на выступление.

По данным прессы, после приезда в Калуш все четыре музыканта группы "Будьмо", после чего пошли на военную медкомиссию. Концерт в итоге отменили.

Позже на официальной странице ансамбля в Фейсбуке появился пост о том, что музыканты "сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины", сопровождающийся их фотографией в военной форме.