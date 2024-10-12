Вечером 12 октября в Украине прошли массовые облавы ТЦК на увеселительные заведения в разных городах страны.

Об этом сообщают телеграм-каналы, публикуя кадры людей в военной форме, полицейских и задерживаемых ими мужчин.

Так, работники ТЦК провели рейд по ресторанам в Харькове. Более десятка человек в камуфляжной форме, закрывших лица балаклавами, провели проверку документов у посетителей, на кадрах видно, что задержанных ими гражданских ведут и садят в микроавтобус.

В Днепре рейд военных и полиции прошёл по ресторанам и ночным клубам. Местные жители засняли полицейские машины и большое количество мужчин в военной одежде, которые рассредоточились по улице. Посетители заведения пытались скрыться, но это удалось не всем.

ТЦК также провели рейд по ресторанам и ночным клубам и пабам Хмельницкого. На опубликованных кадрах несколько десятков военкомов оцепили парадную заведения, заблокировав лестницу к дверям.

Ранее появилось видео, как военкомы устроили облаву на мужчин перед концертом "Океана Эльзы" в Киеве.

Напомним, как выяснилось, мужчина, угрожавший пистолетом блогеру в Полтаве оказался водителем главы районного ТЦК.