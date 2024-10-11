Анализируем итоги 961-го дня войны в Украине.

Ситуация в Курской области

Продолжают идти сведения о наступлении РФ в Курской области.

Вчера вечером украинский военный паблик Deep State подтвердил, что армия РФ продавила левый фланг Курской группировки ВСУ.

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", – пишет мониторинговый паблик.

Он сообщает, что армия РФ сейчас пытается закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляха. "Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее", – говорится в сообщении. "Мы на пороге очередной халепы", - пишет DeepState, отмечая большие проблемы во взаимодействии между различными украинскими подразделениями.

Сегодня днем паблики написал, что ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой.

"Была тяжелая и напряженная ночь, Силы Обороны Украины действительно производят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось. Враг во время штурмовых действий понес немалые потери, соответственно закрепляться дальше им будет тяжело. Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но нужно подождать чем закончится новый раунд маневренной войны", - пишет Deep State.

Похожую информацию опубликовал вчера вечером лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, армия РФ имела "успех сегодня в Курской области, был акцентированный удар механизированными подразделениями в направлении Любимовка – Новоивановка". "Алекс" пишет, что россияне "смогли зайти в Новоивановку, но закрепились ли они – большой вопрос, ведь был резкий рывок вперед, и их основные силы пока не подошли туда".

Сегодня военный написал о том, что продолжаются бои на линии Любимовка – Новоивановка. По его мнению, несмотря на "стремительный прорыв" российских войск, они пока на позициях не закрепились и перебрасывают новые силы в этот район.

Другой украинский военный, Кирилл Сазонов, пишет о том, что "плохие новости, которые с вечера просачиваются в Сеть – это правда".

"Противник продавил нашу оборону, для нас это левый фланг. И зашел в тыл нескольким нашим группам. Это произошло вчера утром. Подробности дать не могу потому что всю картину не знаю и сложно сказать, что из написанного может оказаться полезной подсказкой противнику. Ситуация очень тяжелая. Связь есть, но проблемы в логистике", - добавил он.

Российские паблики пишут, что Зеленый шлях уже занят и идут бои за Любимовку и Новоивановку, а в северной части подконтрольного Украины плацдарма в Курской области (в районе Ольговки) часть украинских подразделений оказалось в окружении.

Также Z-паблики сообщают, что ВСУ вводят в бой резервы, чтоб остановить продвижение россиян и деблокировать подразделения.

На фоне нового наступления россиян военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке пишет, что Курская операция ВСУ не достигла ни одной из своих целей помимо захвата Суджи.

"Украинское контрнаступление на Курском направлении не достигло реки Сейм, не дошло до Глушково, не дошло до Теткино, не дошло до Коренево и, конечно же, не дошло до Курской АЭС. Пространственно говоря, наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", - пишет Репке.

Другие участки фронта

Российские войска продвинулись в Торецке Донецкой области и закрепились на двух улицах в центре города. Об этом сообщила спикер группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Глава местной администрации Василий Чинчик заявил, что российские войска сейчас контролируют более половины Торецка. "Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория - врагом захвачена", - сказал чиновник.

Отметим, что по укранским военным картам россияне контролируют гораздо меньше, чем половину города.

По российским же, они уже захватили часть центра города и микрорайоны Нахаловка и Забалка.

Минобороны РФ заявило сегодня, что захвачено село Островское, которое вплотную прилегает к восточной окраине Курахово. Украина этого не подтверждала. На карте военного паблика Deep State село частично находится под контролем ВСУ, а частично в серой зоне.

Российские военные паблики о захвате Островского заявляли еще более недели назад.

Deep State сообщает, что россияне захватили три населенных пункта в районе города Мирнограда - Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр.

"Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Так что в скором времени большой город ощутит попытки давления и попыток прорываться на южные окраины", - считает украинский паблик.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщает, что россияне продвинулись к западу от Михайловки и заняли позиции на Селидовском заводе железобетонных конструкций у шахты им. Коротченко.

К обстрелам. Сегодня Россия ударила ракетами по Одесской области. На территории одного из объектов инфраструктуры погибло четыре человека, десять пострадали.

Что Запад говорит о "плане победы"

Владимир Зеленский продолжил свой вояж по Европе - вчера он побывал в Лондоне и Париже, вечером прибыл в Рим, где находился и сегодня днем. Откуда направился в Берлин, где Шольц уже анонсировал передачу до конца года совместного с другими странами пакета помощи на 1,4 млрд евро. А также 600 миллионов на военные поставки.

Но главная цель этих визитов - презентация "плана победы", в котором Зеленский предлагает принять Украину в НАТО, снять запреты на удары западным оружием по России и в целом на поставки тех вооружений, которые ещё Киеву не предоставлялись. А также начать сбивать российские ракеты с территории окружающих Украину стран Альянса.

Относительно этого плана западные СМИ продолжают высказывать открытый скептицизм.

The Daily Telegraph написала, что в Лондоне "Стармер сказал Зеленскому: Storm Shadow не выиграет вам войну". В Британии также заявили, что по-прежнему не дают Украине разрешение на удары своими дальнобойными ракетами вглубь РФ. "Ни одна война никогда не была выиграна с помощью одного оружия, и в частности в отношении Storm Shadow позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась", - заявили на Даунинг-стрит, сообщает издание.

Американская газета Politico низко оценила вероятность получения Зеленским положительных ответов на большинство просьб, с которыми он поехал в европейские страны. В статье "Пять вопросов Зеленского в его турне по Европе (и вероятность того, что он их получит)" даны следующие оценки по пятибальной системе (максимум – 5 баллов):

1. Вступление в НАТО – 1 балл.

"Хотя НАТО заявило, что Украина намерена вступить в альянс в один прекрасный день, конкретных сроков не указано, поскольку США и Германия возглавляют группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева".

2. Защита украинского неба (адресовано к Польше и Румынии, чтобы они сбивали российские ракеты своими ПВО) – 1 балл.

"На данный момент это совершенно невозможно, поскольку союзники опасаются прямого конфликта с Россией".

2А. Смежный вопрос: убедить столицы направить больше систем ПВО – 4 балла.

"Несмотря на многообещающие заявления летом, поставки прекратились, но обещания продолжают поступать".

3. Разрешение на дальнобойные удары западным оружием – 1 балл.

"Столицы опасаются, что разрешение нанести глубокие удары может спровоцировать более масштабную войну или даже ядерный ответ России".

4. Поставка Германией ракет Taurus – 1 балл.

"Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus".

5. Развитие военной промышленности Украины на деньги Запада – 5 баллов.

"Такие оборонные компании как Rheinmetall, Nammo и Saab уже договорились о некоторых формах местных производственных программ для артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы у украинских компаний".

То есть, по ключевым для Офиса президента пунктам "плана Победы" Запад скорее всего откажет, следует из этой статьи.

Washington Post также пишет о "прохладной реакции" некоторых чиновников, ознакомленных с "планом победы". Это свидетельствует о том, что Киев может не получить того козыря, на который рассчитывал, считает издание.

В частности, оно приводит заявления одного из таких чиновников - главы американского генштаба Чарльза Брауна. Он заявил журналистам, что этот план излагает некоторые вещи, о которых украинские чиновники "уже просили", и американские чиновники пересматривают план на предмет того, "что на самом деле возможно". "Нам придется сесть с украинцами и обсудить, что вы на самом деле можете сделать, в сравнении с тем, что у вас есть в этом списке", — сказал Браун.

Также он признал, что между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно принятия Украины в Альянс (это первый пункт "плана победы" Зеленского).

Украина тем не менее настаивает на одобрении Западом этого плана. По словам президента, этот документ должен лечь в основу мирного саммита, который Украина планирует провести то ли в ноябре, то ли в декабре. Как заявляют украинские власти - с приглашением туда России.

Впрочем, пока видение того, как война должна окончиться, у Киева резко отличается от того, чего ожидают услышать не только в Москве, но и, судя по всему, все большая часть западных элит. Но Западе на днях прокатилась целая волна публикаций и заявлений как о желательности остановки войны по линии фронта (с последующим приемом свободных территорий Украины в НАТО), так и о том, что Украина на этот вариант уже практически согласна.

В Офисе украинского президента, а также в МИД такое согласие сегодня снова категорически опровергли.

МИД осудил распространение "манипулятивных утверждений, озвученных в ряде иностранных СМИ" касательно готовности Украины к заморозке войны по линии фронта в обмен на приглашение в НАТО или гарантии безопасности.

В Офисе президента тоже дали понять, что не согласны на окончание войны по линии фронта. Там уверены, что Россия "истощена" и можно победить ее военным путем. "У нас сегодня есть все инструменты, чтобы заставить Россию проиграть. Истощение РФ уже очевидно", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк немецкому изданию Die Welt.

Он также заявил, что "РФ не добивается значительных успехов на фронте". "Я не понимаю этих пессимистических текстов в разных газетах, разносящих о Донецкой области", - сказал Подоляк, комментируя, видимо, сообщения, что ВСУ ежедневно теряют населенные пункты.

По его мнению, если бы Украине дали разрешение на дальнобойные удары по территории РФ, "то ход войны ускорился бы в десять раз". Он уверен, что такое разрешение будет дано (отметим, еще вчера Подоляк заявлял, что у Запада "не хватает политической воли" для такого решения).

Отметим, в США неоднократно заявляли, что "дальнобой" существенно на ход войны не повлияет. При этом Белый дом опасается, что это может спровоцировать прямой конфликт РФ и НАТО.

Washington Post в этом контексте указывает на противоречие. Издание пишет, что президент Украины хочет завершить войну на своих условиях, "хотя за последний год его позиция ослабла, поскольку Россия завоевала значительные территории на Донбассе и вряд ли отдаст их". Аналитики прогнозируют новые потери на фронте в ближайшие месяцы. Одновременно курская операция ВСУ "застопорилась" и не привела к отводу войск с РФ с фронта, как надеялся Киев, пишет газета.

К слову, скептицизм относительно достижимости цели относительно официально заявленных целей войны высказывают и украинские военные. Командир батальона К-2 Кирилл Верес призывает прекратить разговоры о перспективах выйти на границы 1991 года военным путем.

"Я вообще не думаю о границах 91 года. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы шли на границы в 2023, 2024, через три месяца будет 2025, а мы дальше идем на границу 91-го года — только в обратную сторону. Может хватить про@бывать? Нужно встать, а потом уже говорить, что мы идем вперед. Мы сейчас пизд@ем назад семимильными шагами. Про какое на@уй вперед. Кто это говорит, кто в это верит?" – заявил Верес.

То есть, в ходе поездки Зеленского в Европу - и начиная с его возвращения из США - наметилась достаточно отчетливая тенденция. На Западе практически прекратились заявления о необходимости и возможности полной военной победы Украины. И начались массовые публикации о том, что Украина и союзники задумываются об окончании войны по линии фронта, чтобы предотвратить еще худшие сценарии.

Украина же в ответ на это начала столь же часто заявлять, что эта против этой схемы и хочет воевать дальше, но нуждается в поддержке своего "плана победы", которые де-факто пролонгирует войну и крайне затруднит достижение договоренностей о ее окончании.

Это указывает на разногласия между Киевом и союзниками по вопросу того, как окончится этот конфликт. Разногласия эти похожи на отношения США с Израилем, который действует явно вразрез с пожеланиями Белого дома (что, не исключено, вдохновляет и украинское руководство действовать подобным образом).

При этом нужно отметить, что в военном отношении Израиль менее зависим от союзников, чем Украина, которая, по признанию министра обороны Умерова, на 80% зависит от западных поставок. Представитель ЕС Боррель недавно заявил, что Киев сдастся "за 15 дней", если помощь будет остановлена.

Поэтому большой вопрос, выполнит ли Запад пожелания Киева по снятию всех запретов и "красных линий", а также по поводу приглашения Украины в Альянс - рискуя при этом прямой войной с Россией. Либо же начнет активно продавливать идею остановки войны по линии фронта.

Отметим, что на Западе есть сторонники и первой, и второй позиции. Какая из них возобладает и определит развитие событий на фронте.

Схемы коррупции в МСЭК

В Украине значительно увеличилось количество коррупционных скандалов вокруг медико-социальных экспертных комиссий – МСЭК. При обысках квартир медицинских экспертов правоохранители находят гигантские миллионные заначки в валюте, также у членов МСЭК с более чем скромными зарплатами обнаруживают дорогую недвижимость, в том числе за границей и оформленный на ближних родственников бизнес.

"Страна" выяснила, как работают коррупционные схемы МСЭК.

Коррупция в МСЭК присутствовала всегда, но до войны она касалась, в основном, гражданских.

Основной черный заработок членам МСЭК приносили продления и подтверждения степеней – групп инвалидности людям, которым по медицинским показателям это было уже не положено. Дело в том, что подтверждать группу инвалидности было необходимо каждый год. Впрочем, льготы и пенсии инвалидам всех трех групп были небольшими, соответственно, размер взяток, во всяком случае до войны, был не очень высоким. Например, подтверждение первой или второй группы для человека, здоровье которого уже не подпадало под нормативы для присвоения этих групп (человек просто поправлялся после операции или выздоравливал), стоило от тысячи до двух тысяч гривен.



Масштабные потоки взяток начали приходить в МСЭК после начала мобилизации. Присвоенная группа инвалидности давала возможность легально уклониться от призыва в армию.

По информации источников "Страны" в полиции, после начала войны в МСЭК появился своеобразный прайс-лист на присвоение инвалидности потенциальным мобилизантам.

Первая группа – от 8 до 10 тысяч долларов, вторая – 7 – 8 тысяч, третья – от 5 тысяч. Суммы взяток варьируются в зависимости от региона, больше всего члены МСЭК брали в крупных городах. Часть взятки – от 500 до тысячи долларов уходило посредникам, которые находили желающих.

Самыми популярными заболеваниями для фиктивного присвоения групп инвалидности стали психоневрологические, болезни мозга, а также опорно-двигательного аппарата.

Однако поддельные присвоения групп инвалидности провести невозможно без поддержки "смежников" - доверенных врачей в профильных государственных клиниках и диагностических центрах - рентгенологов, специалистов магнитно-резонансной томографии, для присвоения группы инвалидности нужны основания в виде серьезного диагноза с историей болезни и заключениями врачей. Поэтому взятками пришлось делиться, однако основная доля, до 70 процентов суммы, оставалась членам МСЭК.

После вступления в силу закона об ужесточении мобилизации, цены на инвалидность резко выросли. И сейчас инвалидность "стоит" от 10 до 20 тысяч долларов.

Еще одним мощным коррупционным потоком МСЭК стало получение права на отсрочку от мобилизации родственникам инвалидов, подлежащим призыву в армию, в том случае, если инвалидам необходим уход.

Право определять, нужен ли уход за родственникам-инвалидами и, соответственно, отсрочка от мобилизации их опекунам, принадлежит как раз МСЭК.

При этом, присвоение групп инвалидности гражданским и определение того, нужен ли им уход и опека неподконтрольно ТЦК и СП, а также военно-медицинским комиссиям. Соответственно, это разные финансовые потоки.

Размеры взяток на предоставлении права на отсрочку родственникам инвалидов чуть меньше. От 6 до 10 тысяч долларов. Схема такого рода довольно простая – за взятку ранее вполне дееспособный инвалид первой или второй группы получает статус нуждающегося в уходе. После этого инвалид указывает на человека, который готов предоставить ему уход. Далее МСЭК выдает документ об уходе за инвалидом и, на основании такого документа, мужчина получает отсрочку в ТЦК.

В целом речь идет об огромных коррупционных потоках в десятки миллионов долларов, получаемых коррупционерами МСЭК, структурно входящих в систему Министерства охраны Украины.

По словам источника "Страны" в МСЭК, часть этих денег главы комиссий передают вышестоящему начальству – функционерам МОЗ.

Поэтому размеры взяток за должности в МСЭК после войны также зашкалили – от $20 тысяч за члена комиссии, до $100 тысяч – за пост главы межрайонного МСЭК.