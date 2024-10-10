Вчера даже в украинских пабликах вызвало некоторое недоумение заявление президента Владимира Зеленского, о том, что первым пунктом "плана победы" значится получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО.



Во-первых, для официального приглашения нужен консенсус среди всех членов НАТО, чего пока не наблюдается и близко, так как часть стран Альянса считает, что участие Украины в НАТО создаст риски втягивания Запада в войну с Россией. А просто словесное обещание отдельных лидеров принять Украину в НАТО ничего не стоит. Во-вторых, даже если каким-то образом этот консенсус вдруг будет найден, то приглашение не равно вступлению. Если такое приглашение и будет дано, то только при условии, что Украина вступит в Альянс после окончания войны (в случае принятия Украины в НАТО во время войны это действительно будет означать вступление Альянса в войну с РФ). А значит, приглашение в НАТО никак на ход войны не повлияет и победу Украины в ней не приблизит.



Много вопросов вызывает и второй известный ключевой пункт "плана победы" - разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ. Среди экспертов распространено мнение, что это не повлияет кардинально на военную ситуацию. Украина уже давно наносит удары дальнобойными ракетами по тылам РФ на захваченных территориях Украины, однако это не переломило ход событий в войне. Наоборот – россияне ускорили свое наступление.



То есть оба известных пункта "плана победы" в реальности не являются таковыми, которые могут принципиально изменить положение на фронте.



Однако оба этих пункта имеют очень большое значение в другом аспекте. Как мы уже писали, они призваны "пролонгировать" войну, в зародыше уничтожив любые перспективы по переговорам о скорейшем ее прекращении.



В последнее время тема остановки войны по линии фронта обсуждается все активнее. За это выступают страны Глобального юга. К этому склоняется и часть западных элит по разным причинам (опасения перехода войны в ядерную стадию с втягиванием в нее НАТО; ощущения, что для Украины ситуация на фронте будет далее только хуже; нарастающие собственные экономические и внутриполитические проблемы; желание восстановить отношения с РФ, чтоб не допустить укрепления ее союза с Китаем и т.д.).



В российских элитах также есть своя "партия мира", которая считает, что сама по себе фиксация территориальных завоеваний - это будет большая победа России. За это же, как показывают опросы, выступает и большинство россиян. Да и по поводу позиции Путина, несмотря на его жесткую риторику, поступают разные сведения. В том числе и том, что он, при определенных условиях, также был бы готов остановить войну по линии фронта. Вместе с усталостью от войны, ростом потерь людей и территорий увеличивается число сторонников такого варианта и в Украине.



В западных СМИ пишут, что и украинская власть также якобы склоняется уже к остановке войны по линии фронта. Однако Киев это официально опровергает, заявляя, что ни на какие территориальные компромиссы не согласен. И, как мы уже писали со ссылкой на источники в дипломатических кругах, это действительно так.



Зеленский надеется на истощение российской армии в наступлении на Донбассе, видит перспективы наращивания украинских сил, а также считает неизбежной проведение в России мобилизации, которая может, как ожидают на Банковой, вызвать внутренние потрясения. Такой же точки зрения придерживается и "партия войны" на Западе. Поэтому для нее и для украинской власти главная задача сейчас – еще до окончания срока полномочий Байдена (чтоб не зависеть от исхода американских выборов) добиться принятия решения, которые сделали бы невозможными любые соглашения о скорейшем прекращении огня кто бы ни стал новым президентом США.



И приглашение Украины в НАТО, и выдача разрешения на удары "дальнобоем" - именно такие решения.

Требование нейтрального статуса Украины – одно из основных у Путина.

И приглашение Киева к вступлению в Альянс резко затруднит достижение любых договоренностей и даст сильнейший пас российской "партии войны", которая также выступает против прекращения огня по линии фронта и за "войну до победного конца". А разрешение на удары "дальнобоем" усилит напряжение между Россией и Западом, и, возможно, подведет РФ и НАТО к грани прямого столкновения. В таких условиях будет уже явно не до переговоров об окончании войны в Украине.



Однако, далеко не факт, что этот план сработает. Как видим, на Западе пока не торопятся ни давать разрешения на удары "дальнобоем", ни приглашать Украину к вступлению в НАТО. В том числе и из-за описанных выше рисков.



Также нет гарантий, что оправдается расчет на "истощение и дестабилизацию России". Долгая война истощает очень сильно и Украину, ресурсы которой (особенно людские) намного меньше, чем у РФ. И это создает уже огромные риски для самого Зеленского.



"Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". Когда или выигрываешь все, или проигрываешь все. Если его план сработает – он, конечно, будет на коне. Но если ожидания истощения и дестабилизации России в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации. И это может иметь и для него крайне серьезные политические последствия", - говорит "Стране" источник в дипломатических кругах.