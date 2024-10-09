Первым пунктом "плана победы" станет приглашение Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.

"Будет ли иметь Украина место в НАТО? Если так и это будет подтверждено должным образом, Путин геополитически проиграет. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру", – сказал Зеленский.

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины.

Мы анализировали в отдельном материале, насколько реально приглашение Украины в НАТО.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Паблик Deep State сообщал, что россияне за сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. К востоку от Курахово российские войска продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате поселка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. Украина этого не подтверждала.

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