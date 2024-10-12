Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ушел от ответа на вопрос, как он относится к облаве, которую устроили ТЦК накануне его концерта в Киеве.

Отвечая на вопрос ТСН о своем отношении к этим событиям Вакарчук сказал так:

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка".

Напомним, вчера вечером в столице Украины сотрудники ТЦК и полицейские провели облаву перед концертом группы "Океан Эльзы" в местном Дворце спорта.

Также вчера в Украине прошли массовые облавы ТЦК по ресторанам и ночным клубам в разных городах страны. Так, в Харькове более десятка человек в камуфляжной форме, закрывших лица балаклавами, провели проверку документов у посетителей бара, на кадрах видно, что задержанных ими гражданских ведут и садят в микроавтобус.