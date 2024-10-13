В соцсетях люди обмениваются рассказами и комментариями о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов.

Переписки опубликовал харьковский блогер Евгений Зуб в своем телеграм-канале.

Так, один харьковчанин написал, что его выпустили из ТЦК за 5000 долларов при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов военкому. Ещё одному местный житель "договорился" о своём освобождении за 2500 долларов.

"Что-то с этими рейдами ТЦК не получается. Еле откупился... 4 дня держали"; "5$, чтобы не везли на ВВК. На месте не захотели решать. Еле выход нашел на военкома районного", - пишут пользователи.

"Представьте, какие суммы осядут за дни рейда! Потужно", – прокомментировал информацию от граждан Евгений Зуб.

Ранее "Страна" узнала, что на Волыни военкомы требовали откупа за продление брони работникам критической инфраструктуры.

"Работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК, где их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей при обновлении данных", – прокомментировали разбирательство в Верховной Раде.

Также мы рассказывали, как бизнес Одессы откупается от ТЦК, "выкупая" себе "зону комфорта" от $10 тысяч в месяц.

Напомним, позавчера военкомы и полиция устроили рейды по ТРЦ и клубам во многих украинских городах, а в Киеве они вылавливали мужчин после концерта "Океана Эльзы".

Облавы продолжились и вчера, и сегодня: видео действий сотрудников ТЦК появились из Одессы, Киева, Кирвого Рога, Буковеля. По словам очевидцев, масштабные облавы на мужчин проводят в Харькове.

В чем причина массовых проверок и дадут ли они подобные рейды результаты, мы анализировали в отдельном материале.