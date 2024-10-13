В украинском Центре противодействия дезинформации прокомментировали массовые облавы ТЦК, которые развернулись за последние сутки по всей стране.

"В сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК накануне, в частности, в Киеве. Вражеские медиа представляют эту ситуацию как беззаконие и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это на самом деле", - заявили в ЦПД.

В Центре отметили, что мобилизация - это "единственный способ спасти страну от кремлевских захватчиков", а "сотрудники ТЦК действуют в рамках своих полномочий".

Напомним, вчера военкомы и полиция устроили рейды по ТРЦ и клубам во многих украинских городах, а в Киеве они вылавливали мужчин после концерта "Океана Эльзы".

Облавы продолжились и сегодня: видео действий сотрудников ТЦК появились из Одессы, Киева, Кирвого Рога, Буковеля. По словам очевидцев, масштабные облавы на мужчин проводят в Харькове.

В чем причина массовых проверок и дадут ли они подобные рейдиы результаты, мы анализировали в отдельном материале.