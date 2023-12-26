Украине предстоит выбрать: заморозка войны сейчас или передача ее следующему поколению в горячей фазе.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в интервью Янине Соколовой.

"Мы много говорим, что мы не хотим замороженный конфликт, потому что не хотим оставлять войну своим детям и внукам. Это прекрасная фраза, но выбор не такой. Выбор может быть другой: или замороженный конфликт, или мы просто передаем эту войну детям и внукам - не потому, что она разморозится, а потому, что она будет продолжаться. Потому что вы умрете, а потом ваши дети и внуки, если они вдруг от кого-то родятся, они тоже будут воевать", - заявил Портников.

Он считает, что реальный выбор, который сейчас стоит перед украинским обществом: хочет ли оно сохранить украинскую нацию.

"Люди, которые говорят, что все будут воевать, они правы: они могут дождаться ситуации, когда на войну пойдут дети, которым сейчас 10 лет. Им будет условно 25, война будет идти 15 лет, и они просто дождутся своего призывного возраста и пойдут воевать. Потому что их родители и дедушки будут калеками", - считает Портников.

Ранее западный специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт говорил, что заморозка боевых действий по линии фронта - наиболее реалистичный вариант окончания войны в Украине.

Мы подробно разбирали возможные условия договоренностей об окончании войны в Украине.