Заморозка боевых действий по линии фронта - наиболее реалистичный вариант окончания войны в Украине.

Такое мнение выразил CNN специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт (он преподавал это направление в Школе военных исследований армии США).

Он описывает три основных сценария будущего. Первый - "безоговорочная" победа России, второй - возврат Крыма Украиной и дестабилизация власти Путина, после чего Москва может пойти на крупные уступки.

"Третий - наиболее вероятный сценарий - боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое разрешение", - написал Шмидт.

Сценарий победы РФ эксперт обходит стороной. Говоря же об освобождении Крыма Украиной (вариант №2), Шмидт указывает, что это возможно, лишь "если Вашингтону и Брюсселю удастся выйти из политического тупика и предоставить новый раунд помощи и более совершенное вооружение".

В то же время, автор считает новый бросок ВСУ на Крым маловероятным, "учитывая истощение украинских войск и риск того, что Киев не получит необходимое вооружение вовремя".

Поэтому "более вероятным" путем он называет "стремление к прекращению огня, которое приостанавливает боевые действия, сохраняя при этом законные претензии Украины на свою территорию".

Этот вариант "менее зависим от немедленных поставок высокотехнологичного оружия". Он предполагает переговоры, "цель которых – затянуть ситуацию" и оставить открытой возможность вернуть утраченные территории позже, "посредством более медленного экономического и политического возрождения".

Шмидт предлагает действовать по модели Западной Германии, когда восточная часть страны (ГДР) через 40 лет мирным путем воссоединилась с ФРГ.

"Перспективы экономического восстановления, включения в ЕС и официальной или неофициальной защиты со стороны НАТО (иными словами, появление обновленной страны, способной процветать в лоне Запада) остаются для Киева наиболее вероятным способом выиграть долгую войну", - пишет эксперт.

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