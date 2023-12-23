Владимир Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на воинственную риторику президент РФ по дипломатическим каналам передает сигналы, что он готов прекратить огонь.

Об этом The New York Times рассказали американские чиновники и бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю. По их словам, Путин с сентября намекает на готовность к перемирию, которое останавливает бои на текущих позициях.

"Они (представители Кремля - Ред.) говорят: "Мы готовы к переговорам о прекращении огня". Они хотят остаться там, где они сейчас на поле боя", - рассказал высокопоставленный иностранный чиновник, встречавшийся с представителями Москвы осенью. "Он готов остановиться на текущих позициях", - подтвердил один из бывших российских чиновников. При этом Путин "не готов отступить ни на метр" от захваченных позиций.

Собеседники NYT говорят, что Путин сейчас видит подходящий момент: контрнаступление Украины окончилось неудачей, поддержка Запада угасает.

В статье также говорится, что осенью 2022 года, после разгрома РФ в Харьковской области, от Кремля поступал аналогичный план. После чего глава генштаба США Марк Милли призвал Киев к переговорам, считая, что нынешний уровень достижений являлся потолком "разумных ожиданий".

"Однако другие высокопоставленные американские чиновники считали, что переговоры пока преждевременны", - пишет издание. Кроме того, воевать дальше предлагал президент Украины Владимир Зеленский.

Когда договориться той осенью не удалось, Путин "воспринял свою роль главнокомандующего с почти мессианской решимостью". По данным источников NYT, зимой 2023 года российский президент проводил с военными по два видеосовещания в день, обсуждая ситуацию на поле боя.

На одной из закрытых встреч министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда рассказывал, что "Путин полон решимости продолжать борьбу". Министр озвучил данные, по которым у России преимущество в танках и боевых самолетах, и есть планы по увеличению военного производства. Также Шойгу говорил, что Россия может в случае надобности мобилизовать до 25 миллионов человек.

При этом одновременно Кремль старался создавать возможные каналы для переговоров, чтобы задействовать их, "когда придет время". В том числе для этого президент РФ приглашал в Москву лидеров африканских стран (которые, напомним, представили свой мирный план по Украине и ездили с ним в Киев летом).

Если на момент начала украинского наступления Путин был "напряженным", то к концу лета, когда стало понятно, что атаку ВСУ удалось отразить, российский президент начал "излучать стабильность и уверенность", говорят собеседники издания.

"Успокоились" и ключевые российские чиновники. Если поначалу они рассматривали войну как катастрофу, то "теперь они к ней привыкли".

Российские чиновники, "которые давно знают" Путина, рассказали NYT о том, что в частном порядке президент РФ "выражает желание объявить о победе, прекратить войну по нынешней линии фронта". Основная мотивация Кремля к завершению войны: "Путин стремится к тому, чтобы большинство россиян продолжили нормальную жизнь".

Поэтому "неофициальные российские эмиссары обсуждали с собеседниками (на Западе - Ред.) контуры потенциальной сделки, которую примет Путин".

При этом собеседники NYT оспаривают звучащий на Западе тезис, что Кремль будет продолжать войну, дожидаясь победы Трампа в США.

"Бывшие российские чиновники заявили, что Путин предпочел бы заключить сделку раньше, учитывая неопределенность, присущую войне", - говорится в статье.

Сложившуюся ситуацию (при заморозке войны на линии фронта) в России "легко могут представить как победу, подчеркивая создание сухопутного коридора к Крыму, армию, справившуюся с контрнаступлением Украины, и аннексию четырех украинских регионов", пишет издание.

По словам одного из собеседников, идеальное время для вероятной сделки для Кремля - перед президентскими выборами в России в марте. При этом американские чиновники сообщили изданию, что Путин хотя и сообщает, что открыт для сделки, но при этом ждет от Запада более конкретных предложений.

Одним из камней преткновения, по данным газеты - "решимость Путина не допустить Украины в НАТО".

Также высокопоставленные американские чиновники "не верят, что какой-либо видный украинский политик мог бы согласиться в настоящее время на сделку, по которой Россия останется с такой большой украинской территорией".

Третье препятствие - желание властей США заставить Путина пойти на уступки. Кроме того, многие на Западе скептически относятся к прекращению огня, поскольку говорят, что Москва перевооружится для будущего нападения.

В комментарии The New York Times спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что изложенные в статье тезисы "концептуально неверны", и цели РФ по Украине остаются неизменными.

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