Президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальной тему переговоров с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 стран по "формуле мира". И как только она будет готова, ее передадут России. Если Кремль будет готов ее воспринять, переговоры станут актуальными.

"Когда саммит лидеров состоится... будет договоренность между странами относительно фундаментальных вещей, с которыми мы начнем работать и готовить соответствующий документ. Если она (Россия - Ред.) будет готова этот документ воспринимать, тогда это будет означать, что вопрос о переговорах актуален", - пояснил президент.

Поскольку президент России Владимир Путин говорит, что цели войны РФ неизменны, значит, мира он "не хочет", добавил Зеленский.

Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что проблемы с выделением западной помощи Украине заставляют ее союзников размышлять о том, что президент РФ Владимир Путин может победить и Киеву придется пойти на переговоры с Москвой.

Ранее мы подробно писали о том, почему на Западе все чаще говорят о возможности поражения Украины и как это связано с темой возможного возобновления переговоров с РФ и заключения мира или перемирия.