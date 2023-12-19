Процесс определения гарантий безопасности "идет немного медленнее, чем я рассчитывал", заявил Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, многое зависит от Украины. Зеленский разъяснил, что ключевым вопросом здесь является военный компонент, "и мы им еще этого не передали".

То есть он дал понять, что промедление связано с военными.

Также президент прокомментировал идею вступления Украины в НАТО в обмен на утрату оккупированных территорий. Он отметил, что вступать в НАТО "частями" - это "высокий риск" для Украины и "чепуха". Также он дал понять, что это чревато прямым конфликтом Альянса и РФ, поскольку Киев утерянных территорий российскими не признает.

"Что будет, если часть Украины будет в НАТО? Думаю, это большие риски для нас. Путин войдет, и начнется война с НАТО. И тут вопрос, будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая получит какой-то статус в НАТО? А ведь мы не признаем оккупированные территории российскими", - сказал президент.

Также он заявил, что Украину в НАТО никто вступать не приглашал.

Напомним, летом в НАТО допустили вступление Украины в Альянс в обмен на отказ от части территорий.

В Киеве на это не раз заявляли, что не приемлют такого обмена.