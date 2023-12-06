Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в Украине.

Об этом он сказал во время своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

"Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", - считает Байден.

Также Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны европейских партнеров без новых средств от США окажется под вопросом.

Ранее Белый дом направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели Байден хотел бы получить около 106 миллиардов долларов (из них 61 миллиард для Украины).

Вскоре после этого в Белом доме заявили, что "отчаянно нуждаются" в выделении Конгрессом США средств на помощь Украине.

Также в Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в войне без поддержки союзников.