Без помощи США появится большой риск проиграть войну. Об этом заявил в Штатах глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Голос Америки.

"Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть в этом конфликте... ВСУ, хотя и более мотивированы, но вынуждены переходить к обороне", – заявил глава ОП.

Ермак сказал, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.

"Без этой прямой бюджетной поддержки будет трудно оставаться... на тех же позициях, чтобы люди действительно выжили... в ситуации, когда война будет продолжаться", – сказал он.

Ранее сообщалось, что "десант" из группы депутатов от "Слуги народа" уже частично прибыл в Америку.

По словам депутатов президентской фракции, главный вопрос этой поездки - работа с конгрессменами с целью убедить их продолжить поддержку Украины.

По неофициальным данным, часть из делегатов останутся в Вашингтоне, а часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами.

Ранее министр обороны США и госсекретарь страны просили у Сената ещё $68,3 млрд для Украины и Израиля.

Также Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине по причине истощения ассигнованных Конгрессом средств.

Известно, что Конгресс США одобрит дополнительную военную помощь Украине к Рождеству.