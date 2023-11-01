Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен выступили перед комитетом Сената по ассигнованиям, требуя дополнительного финансирования на 68,3 миллиарда долларов.

Об этом пишет пресс-служба Пентагона.

Из этой суммы 10,6 миллиарда должны пойти на помощь Израилю, а в поддержку Украины — 44,4 миллиарда. Также должностные лица попросили 3,3 миллиарда для военных нужд США.

Американцы должны понять: происходящее в Украине и Израиле влияет на национальную безопасность Штатов, заявил Остин.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США намерена выделить помощь Израилю отдельно от Украины.

Конгрессмены хотят профинансировать эту помощь путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS), направленных на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что разделение помощи Украине и Израилю станет разрушительным для национальной безопасности США.

В Белом доме считают, что разделение помощи Украине и Израилю, как предлагают сделать республиканцы в Сенате, будет "разрушительным" для национальной безопасности Штатов.