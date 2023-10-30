Республиканцы Палаты представителей в понедельник обнародовали предложение на экстренную помощь для Израиля в сумме 14,3 млрд долларов, как того потребовал новый спикер нижней палаты парламента США.

При этом конгрессмены хотят профинансировать эту помощь путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS), направленных на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.

Такой законопроект опубликовал комитет по вопросам регламента.

В предложении Белого дома помощь и Израилю, и Украине шла одним пакетом и без компенсаторов в виде сокращения расходов.

Но республиканцы, как видим, настаивают на разделении помощи двум странам. При этом Израилю хотят выделить деньги прямо сейчас, а когда будут рассматривать вопрос помощи Украине - непонятно.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что новые расходы должны быть покрыты другими сокращениями расходов, чтобы избежать увеличения долга.

Неизвестно, может ли такая идея пройти Сенат, где большинство по-прежнему у демократов.

"Когда дом вашего соседа горит, вы не торгуетесь о цене садового шланга. Политические игры спикера Джонсона оскорбительны для всех произраильских американцев, и я надеюсь, что он немедленно изменит курс", – заявила демократ Дебби Вассерман Шульц.

Украинский нардеп Ярослав Железняк пишет, что "для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 млрд долларов будет трудно найти без (них)".

Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал разделить помощь Израилю и Украине после внесения американским президентом Джо Байденом в Конгресс США законопроекта с запросом 106 млрд долларов, включая 61 млрд для Украины и 14 млрд для Израиля.