Палата представителей Конгресса США намерена выделить помощь Израилю отдельно от Украины. Это произойдет уже на предстоящей неделе.

Так заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в комментарии телеканалу Fox News.

Также спикер сказал, что выступает за продление временного бюджета США до 15 января. Напомним, что заложить в него помощь Украине отказались еще на этапе принятия.

Ранее Белый дом предлагал совместить помощь Израилю, Украине и Тайваню в один законопроект. Джонсон уже говорил, что республиканцы, у которых большинство в Конгрессе, будут рассматривать эти статьи отдельно.

Тем временем экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что помощь Киеву может быть значительно урезана. По его мнению, условием назначения трамписта Майка Джонсона спикером Палаты представителей было вынесение на голосование помощи Киеву.

Недавно газета The Hill писала, что еще в апреле 2022 года Майк Джонсон отличался жесткой даже по меркам своих коллег риторикой в адрес РФ. В тот период он неоднократно призывал вводить санкции против России, а также голосовал за принятие закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре.

Однако в последнее время Джонсон "занял скептическую позицию относительно необходимости выделения новой помощи Украине".