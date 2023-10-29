Конгресс может значительно уменьшить размер помощи Украине и не дать президенту США Джо Байдену требуемой суммы (61 миллиард долларов).

Так считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

По его мнению, условием назначения трамписта Майка Джонсона спикером Палаты представителей было вынесение на голосование помощи Киеву.

"Эти условия позволили ему прийти на этот пост и иметь поддержку республиканского большинства. Поэтому я не сомневаюсь, что он выполнит эти обещания", - заявил Чалый.

Остается вопрос о размере помощи, которая получит Украина.

"К сожалению, есть вероятность, что эта сумма будет значительно ниже той, которую сейчас предлагает Белый дом. И уже раздаются голоса о том, по каким статьям эту помощь можно уменьшить. Я думаю, что также будут дискуссии о том, как будет предоставляться помощь - пакетом или отдельно будет голосоваться", - добавил он.

Напомним, спикер Майк Джонсон уже заявил, что требует отдельного голосования по Украине - вопреки законопроекту Байдена, который предлагает выделить деньги пакетом - для Украины, Израиля и на внутриамериканские нужды.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.