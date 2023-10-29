У новой "партии мира" в Германии, которую создает депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, быстро растет рейтинг.

Об этом сообщают данные опроса, который публикует Bild.

За неделю у еще не созданной партии "За разум и справедливость" рейтинг поднялся с 12 до 14%, сравнявшись с правящей СДПГ и перегнав "Зеленых" и "свободных демократов", которые входят в правящую коалицию.

При этом у правой "Альтернативы для Германии", которая ранее имела 22% голосов, результат сильно просел и теперь составляет 17%.

По Украине "АдГ" выступает с такой же позицией, что и "левая" Сара Вагенкнехт - против помощи Украине, за скорейшее перемирие и за нормализацию отношений с Россией.

Рост популярности Вагенкнехт уже начал снижать поддержку "Альтернативы".

На первом же месте по опросам партия ХДС/ХСС, которая во времена Меркель была правящей, но, после выборов в Бундестаг в 2021 году, ушла в оппозицию.

Напомним, накануне 54-летняя депутат Сара Вагенкнехт объявила о выходе из Левой партии и создании собственного "Союза Сары Вагенкнехт - За ум и справедливость".

Ранее мы сообщали, что партия Олафа Шольца проиграла на выборах в Гессене и Баварии.