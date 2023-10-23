Депутат Бундестага и третий по популярности политик Германии Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии, которая выступает за снятие санкций с РФ и против поставок Украине оружия.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

54-летняя депутат объявила о выходе из Левой партии и создании собственного "Союза Сары Вагенкнехт — За ум и справедливость".

Уже девять депутатов от Левых объявили, что вступят в новую партию.

Данная политсила планирует уже в следующем году участвовать в выборах парламента восточных федеральных земель (Саксония, Тюрингия и Бранденбург). По предварительным опросам, партия Сары на выборах в Бундестаг может набрать до 27% голосов.

Обозреватели Bild называют новую партию "пропутинской". Сама Вагенкнехт связи с Кремлем отрицает.

Тем временем рейтинг правящей коалиции во главе с Шольцем опустился до нового минимума. Работой правительства Шольца довольны 24% опрошенных. 71% — недовольны. 45% не видят альтернативы нынешнему правительству.

Ранне мы сообщали, что партия Олафа Шольца проиграла на выборах в Гессене и Баварии.