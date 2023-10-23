Глава республиканцев Сената США Митч Макконелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла".

Об этом Макконелл заявил в интервью Fox News.

"Вы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют собой угрозу Соединенным Штатам. Иранцы также представляют угрозу для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация, что мы имеем дело с осью зла – Китаем, Россией, Ираном – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам. Во многих отношениях мир сегодня находится под большей угрозой, чем когда-либо при моей жизни", – сказал глава республиканцев.

Он считает, что решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана дало "зеленый свет" лидеру Кремля Владимиру Путину на вторжение в Украину.

Также Макконнелл заявил, что война в Украине и Израиле связана.

"Вы не можете выделить одну часть и сказать, что мы будем иметь дело только с этим. Это все связано", - сказал он.

"Судя по всему, комментарий Макконелла связан с бюджетным запросом Байдена, который попросил более 100 миллиардов долларов на Украину, Израиль и другие нужды", - комментирует заявление главы республиканцев Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее республиканцы в Палате представителей выступали против объединения помощи Украине с другими расходами. И требовали рассматривать ее отдельно, чем уже один раз заблокировали ее выделение.

При этом сенаторы-республиканцы выступают за более активную поддержку Киева, чем их однопартийцы из Палаты представителей.