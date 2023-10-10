После начала войны в Израиле появилось много прогнозов о том, что она негативно скажется на поддержке Западом Украины: еще больше обострит дефицит оружия, которое нужно будет давать и Израилю, и в целом сильно отвлечет и без того ослабевающее внимание от украинских дел.

Однако при определенных обстоятельствах война в Израиле, наоборот, может усилить поддержку Украины Западом.

В этом направлении уже действуют и украинские власти, и администрация Джо Байдена. Суть в том, чтобы показать существование единого фронта "оси зла" в составе России, Ирана и ХАМАС, которому должны вместе противостоять Украина, Израиль и Запад, не допустив прорыва этого фронта ни на одном из направлений. А значит, помощь должна оказываться всем одновременно и в увеличенном объеме. В русле этой линии Владимир Зеленский делает заявления о том, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит Россия.



Тут есть и политическая логика. Главные скептики, которые тормозят помощь Украине, - это ориентированная на Дональда Трампа часть республиканцев. Но как раз она настроена максимально произраильски. А потому, если продвигать поддержку Украины и Израиля как часть одной общей глобальной битвы, то они, возможно, поменяют свою позицию.

И в этом направлении, как пишут западные СМИ, Байден уже работает, собираясь внести в Конгресс законопроект, где помощь двум странам объединена.



Нельзя исключить, конечно, что это не сработает. Республиканцы, как недавно было при рассмотрении временного бюджета США на 45 дней, могут потребовать исключить из общего пакета Украину. В их среде уже раздаются призывы срочно перенаправить предназначенную Украине помощь на поддержку Израиля.

Но работа, чтобы связать воедино поддержку Украины и Израиля, ведется активно и Киевом, и Белым домом. Ее результат будет понятен уже в ближайшее время.