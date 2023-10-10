Белый дом хочет увязать в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и финансирование Украины. В этом случае, как надеются у Джо Байдена, Конгресс сможет одобрить одновременно две инициативы.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из Вашингтона.

Таким образом американские власти пытаются обойти нежелание части законодателей оказывать экономическую поддержку Киеву.

В Белом доме предполагают, что помощь Израилю на фоне обострившегося конфликта с Палестиной не вызовет сопротивления у конгрессменов.

Напомним, ранее такая попытка не сработала: Конгресс отказался принимать закон о временном бюджете, пока оттуда не вычеркнули помощь Украине. Ее республиканцы требуют рассматривать отдельно.

Ранее Конгресс по настоянию республиканского большинства в Палате представителей исключил помощь Украине из временного бюджета до конца этого года.

Байден после этого призвал конгрессменов принять как можно скорее отдельный законопроект о помощи Украине.

Также мы писали, что президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.