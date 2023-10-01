Президент США Джо Байден заявил, что в подписанном им временном бюджете для правительства США, который позволит избежать шатдауна, нет финансирования для поддержки Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома

"Хотя подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки", - заявил Байден.

При этом, по его словам, США "ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер Палаты представителей Маккарти сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент".

Для того, чтоб поддержка Украины продолжилась Конгресс должен принять теперь отдельный законопроект.

Исключение помощи Украины из закона о временном (на 45 дней) бюджете для правительства было условием республиканцев для их голосования в Палате представителей за этот документ.

Напомним, вчера нижняя палата Конгресса приняла законопроект Республиканской партии о предотвращении остановки работы правительства. Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.