Военные США в случае шатдауна продолжат работу без оплаты, а сотни тысяч гражданских сотрудников отправятся в неоплачиваемые отпуска.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

"Если буквально через несколько дней случится шатдаун, то нашим военнослужащим придется продолжить работу, но без оплаты, а сотни тысяч их гражданских коллег будут отправлены в неоплачиваемые отпуска", - сказала Сингх.

Она добавила, что работу прекратят абсолютное большинство гражданских служащих Пентагона.



"Правительственный шатдаун – это наихудший сценарий для министерства", - сказала она.



Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор Конгресс не согласует новый бюджет. Отметим, что на днях агентство Bloomberg сообщало, что республиканцы и демократы договорились временно продлить финансирование правительства, чтобы избежать шатдауна после 1 октября.

Ранее в Пентагоне говорили, что обучение солдат и поставка американского оружия Украине не прекратятся в случае шатдауна. Сообщалось, что решение защитить поддержку Украины в случае шатдауна было принято во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Однако сегодня стало известно, что республиканцы решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах, несмотря на обещания спикера Кевина Маккарти этого не делать.