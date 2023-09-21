Лидеры республиканцев в Конгрессе США рассматривают возможность сокращения помощи Украине в долгосрочном бюджете расходов на финансирование Пентагона, чтобы найти компромисс со сторонниками жесткой линии и выйти из тупика в Палате представителей при голосовании за оборонный бюджет.

Об этом сообщили CNN два источника.

По их данным, блок сторонников жесткой линии сегодня провалил процедурное голосование по законопроекту об обороне, отчасти из-за противодействия предусмотренному законопроектом выделению 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины.

В законопроекте указывается, что деньги могут быть использованы на обучение, оборудование, летальную помощь, материально-техническое обеспечение, поставки, услуги, заработную плату, содержание стипендий и разведданные.

После неудачного голосования несколько законодателей Республиканской партии, причем некоторые из них были явно разочарованы, отправились в офис Республиканской партии в Палате представителей, чтобы найти компромиссный вариант, сообщает CNN.

Ранее мы писали, что в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон группа депутатов-республиканцев направила президенту США Джо Байдену письмо о намерении выступить против принятие нового пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.

Также мы сообщали, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с украинским президентом сказал, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.