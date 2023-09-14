К концу сентября в Украине начнет работу новая команда Пентагона для мониторинга использования американской помощи.

Об этом сообщил генеральный инспектор Минобороны США, пишет CNN.

С конца августа в Украине работает высокопоставленный представитель США, а до конца месяца к нему присоединится дополнительный персонал. Они базируются в посольстве США в Киеве.

Это связано с призывами республиканцев усилить контроль за использованием Украиной средств США.

В отчете генинспектора Пентагона говорится, что способность США отслеживать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с "проблемами" из-за ограниченного присутствия США, передает CNN.

Также в докладе от октября 2022 года говорится, что в первые полгода войны "преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, прежде чем оно было обнаружено украинской разведкой".

Напомним, в прошлом году республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.

Также на днях сообщалось, что Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.