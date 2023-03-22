Госсекретарь США заявил о контроле над помощью Украине. Республиканцы анонсировали слушания по аудиту
Американская помощь Украине находится под контролем.
Об этом заявил в среду, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Конгресса США.
"Сотрудники Пентагона и Госдепа в Украине контролируют целевое использование американской помощи Киеву", – сказал Блинкен.
Тем временем CNN сообщает, что председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол проведет в следующую среду слушания на тему "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине".
Ожидается, что свидетельские показания дадут исполняющие обязанности генеральных инспекторов из Госдепартамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.
"Ожидается, что помощь США Украине на миллиарды долларов станет объектом пристального внимания Палаты представителей, возглавляемой республиканцами", – сообщает телеканал.
Ранее мы писали, что, по данным опроса, всего треть избирателей Республиканской партии считают, что США должны поддерживать Украину.
Также "Страна" анализировала, чего ждать Украине от республиканского большинства в Палате представителей США.