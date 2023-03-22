Американская помощь Украине находится под контролем.

Об этом заявил в среду, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Конгресса США.

"Сотрудники Пентагона и Госдепа в Украине контролируют целевое использование американской помощи Киеву", – сказал Блинкен.

Тем временем CNN сообщает, что председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол проведет в следующую среду слушания на тему "Надзор, прозрачность и подотчетность помощи Украине".

Ожидается, что свидетельские показания дадут исполняющие обязанности генеральных инспекторов из Госдепартамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

"Ожидается, что помощь США Украине на миллиарды долларов станет объектом пристального внимания Палаты представителей, возглавляемой республиканцами", – сообщает телеканал.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, всего треть избирателей Республиканской партии считают, что США должны поддерживать Украину.

Также "Страна" анализировала, чего ждать Украине от республиканского большинства в Палате представителей США.