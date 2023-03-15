Заявления Трампа и Десантиса о необходимости урезать помощь Украине и остановить войну получат еще большую поддержку после инцидента с беспилотником США в Черном море.

Об этом пишет CNN.

"Очевидное сбитие американского беспилотника российским истребителем над Черным морем стало на шаг ближе к сценарию, которого все боялись с тех пор, как год назад разразилась война, - прямому столкновению между американскими и российскими войсками", - указывает телеканал.

Согласно последним опросам, 80% республиканцев считают важным, чтобы кандидат Республиканской партии на пост президента сопротивлялся вовлечению США в войну между Россией и Украиной.

"Поэтому два потенциальных кандидата от Республиканской партии с наибольшим количеством голосов - бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис - ясно дают понять, что, если они доберутся до Белого дома, спасательный круг американского оружия и боеприпасов для Украины будет в опасности, и война может закончиться на условиях Путина", - пишет CNN.

И, если будет победа республиканцев, "обещание Байдена оставаться с Зеленским столько, сколько потребуется может иметь срок действия до 20 января 2025 года - следующей инаугурации президента".

Ранее мы писали, что американские журналисты выяснили, как беспилотник ВВС США упал в Черное море.

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