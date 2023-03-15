Посол России в США Анатолий Антонов, которого вчера вызывали в Госдепартамент, озвучил российскую версию событий с американским беспилотником, который упал в Черное море.

Об этом пишут российские СМИ.

"Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями. И этот беспилотный аппарат, сделав резкий разворот, врезался в пространство. Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону, которая была определена, как зона специальной военной операции.

По международным каналам мы предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то действиям, после чего можно было бы обвинить российских военных в каких-то непрофессиональных действиях", - заявил Антонов.

Ранее США заявили, что российские самолеты Су-27 слили топливо на разведывательный беспилотник MQ-9, который летал над Черным морем, а также задели его, повредив винт. После этого дрон потерял управление и был сбит самими американцами (видимо, чтобы не залетел на контролируемую РФ территорию).

Но в России отрицают, что их самолеты входили в физический контакт с беспилотником.

Подробно о том, что известно о сбитом беспилотнике мы писали в отдельном материале.