США сами сбили свой беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

Чиновник рассказал, что беспилотник и два российских самолета Су-27 летали над международными водами, когда один из российских самолетов намеренно пролетел перед дроном и слил топливо перед ним.

По словам чиновника, один из российских самолетов повредил пропеллер Reaper, который установлен в задней части беспилотника.

"Повреждение пропеллера вынудило США сбить Reaper в нейтральных водах Черного моря", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что над Черным морем, вероятно, сбили разведывательный дрон MQ-9 Reaper ВВС США.

Европейское командование ВС США утверждает, что над Черным морем российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9. Дрон упал в международные воды.

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 и американского беспилотника над Черным морем.

Европейское командование ВВС США заявило, что американский дрон MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник "выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него".

Вскоре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с БПЛА.