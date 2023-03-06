Силы ПВО ночью сбили 13 дронов-камикадзе, выпущенных РФ
Российские войска во время сегодняшней ночной атаки запустили 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что Россия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Украине с северного направления.
"Было предварительно запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожено противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой. Атаковали с севера, атаковали центральные, восточные области", - отметил спикер.
Как писала "Страна", в ВСУ заявили об усилении российских атак между Марьинкой и Авдеевкой.
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