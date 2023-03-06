Российские войска во время сегодняшней ночной атаки запустили 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Украине с северного направления.

"Было предварительно запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожено противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой. Атаковали с севера, атаковали центральные, восточные области", - отметил спикер.

Как писала "Страна", в ВСУ заявили об усилении российских атак между Марьинкой и Авдеевкой.

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