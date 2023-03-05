Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой в Донецкой области. Количество штурмовых действий здесь возросло до небывалых величин - только за прошлые сутки их было совершено 55.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"Делая аналитику по действиям врага, можно сказать, что 55 штурмов за вчера и сегодняшние утренние штурмы наших позиций могут свидетельствовать о том, что враг имеет целью найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении - между Марьинкой и Авдеевкой", - заявил Дмитрашковский.

Ранее сообщалось о том, что в районе Донецка возросла активность авиации - по сведениям местных источников, наносятся удары по Авдеевке.

Ранее мы писали, что войска России пытаются взять Авдеевку в клещи с севера и юга.

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